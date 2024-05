A quins partits puc votar en les eleccions de Catalunya?

21 partits polítics han presentat candidatura a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12-M i es disputaran els 135 diputats de la Cambra catalana. Així figura en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Vuit d'elles tenen representació actualment -PSC, ERC, Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs i PP-, mentre que les 13 restants aspiren a aconseguir representació per primera vegada.

En aquesta contesa electoral hi haurà set llistes independentistes. A part dels tres partits tradicionals, ERC, Junts i la CUP, també estaran en les paperetes Alhora, Convergents, Aliança Catalana i el Front Nacional de Catalunya (FNC). Les dues primeres tenen relació amb Junts. Alhora està liderada per Clara Ponsatí, actual eurodiputada del partit de Carles Puigdemont, mentre que Convergents és un partit fundat per l'exsecretari general de CDC, Germà Gordó. Pel que fa a les altres dues, Aliança Catalana i el Front Nacional de Catalunya, són partits independentistes d'extrema dreta. Algunes enquestes detecten que Aliança tindria possibilitats d'entrar en el Parlament. És el partit del qual forma part l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que serà la candidata per la província de Girona.

Malgrat el debat generat entorn de la fragmentació independentista actual -per les discrepàncies que hi ha sobre el futur del 'procés'-, hi haurà les mateixes candidatures sobiranistes que en les eleccions al Parlament de 2021. Llavors, a part d'ERC, Junts i la CUP, ja van concórrer el PDECat, el Moviment Primàries, el Partit Nacionalista Català (PNC) i el Front Nacional de Catalunya (FNC), i les quatre es van quedar sense representació. Aquesta serà, precisament, una de les incògnites de la nit electoral: si l'independentisme es manté representat pels tres partits de sempre o, aquesta vegada, s'introdueix a una nova formació en la Cambra.

El Pacma i Retallades Zero

En les candidatures publicades pel DOGC també figuren partits que no han tingut mai diputats, però que les seves paperetes també són habituals en les eleccions al Parlament. Es tracta per exemple del PACMA, que ha evolucionat la seva marca sense canviar de sigles: ja no és Partit Animalista contra el Maltractament Animal sinó el Partit Animalista amb el Medi Ambient. També repeteixen, respecte a fa tres anys, formacions com Retallades Zero, Per un món més just i el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC). Finalment, s'estrenen el Front Obrer, el Partit Univers Català, Reinici Polític, Família i Vida i Esquerra per Espanya.

Si s'analitza per les quatre circumscripcions -Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona-, hi haurà un total de 72 llistes. Són nou menys que el 2021, però 22 més que el 2017. Les de 2017 van ser unes eleccions especials, ja que van ser convocades pel Govern en aplicació de l'article 155 de la Constitució. Això va donar poc marge per a presentar-se als partits petits i amb menys múscul.