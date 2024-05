Aliança Catalana impedeix als mitjans entrar a la seva seu electoral i deixa els periodistes al carrer

Una trentena de periodistes no han pogut entrar a la seu electoral d'Aliança Catalana a Ripoll malgrat haver-se acreditat fa dies amb normalitat per a les eleccions a Catalunya. Televisions, ràdios i mitjans digitals han desplegat els seus equips a fora el carrer per poder fer la seva feina durant les properes hores aquest 12-M. El partit d'ultradreta ha accedit a instal·lar finalment una taula i a donar-los corrent perquè puguin treballar mentre van entrant militants a l'interior. Alguns periodistes han confirmat que sí que han permès entrar a dos mitjans digitals afins al partit, mentre que la resta no ho han pogut fer, segons els han dit, per falta d'espai.

La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, arriba a la seu del partit a Ripoll / ACN

Sílvia Orriols ha arribat a la seu del partit al carrer Estansia de Ripoll cap als volts d'un quart de nou del vespre. L'alcaldessa i candidata al Parlament ha arribat a peu, somrient, i ho ha fet flanquejada pels seus col·laboradors més estrets. Un núvol de periodistes ha intentat immortalitzar el moment i no ha fet cap declaració. Un cop a dins el local, s'han escoltat crits de 'presidenta, presidenta' pels militants que l'esperaven.