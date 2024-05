La CUP urgeix l’independentisme a “reflexionar” després del resultat del 12-M

La CUP urgeix l'independentisme a "reflexionar" després de les eleccions del 12-M. La cap de llista de la formació, Laia Estrada, ha avisat que els comicis "han posat fre totes les aspiracions socials i nacionals" i ha lamentat la "dretanització i espanyolització" del Parlament. "Una onada reaccionària està travessant el nostre país", ha dit Estrada, que ha qualificat de "molt mala notícia" la irrupció d'Aliança Catalana.

"Totes les formacions d'esquerres i independentistes hem d'abordar aquest panorama que ens queda", ha dit. Des de la seu del partit de Barcelona, la candidata ha admès que els resultats per la CUP "no són bons", ja que han perdut tant vots com escons respecte del 2021.