Albiach (Comuns) crida a fer un Govern d'esquerres amb PSC i ERC

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha reconegut que els resultats de les eleccions al Parlament d'aquest diumenge (que pots seguir en directe en aquest enllaç) no són els que esperaven però ha assenyalat que fan "possible una nova etapa d'esquerres" a la Generalitat. Ha comparegut davant de la premsa sobre les 23.00 hores en saber-se els resultats dels comicis –amb gairebé el 99% escrutat– i ha demanat "un acord a totes les forces d'esquerra".

Davant de la "pujada de la dreta", ha avisat, cal un acord entre les formacions progressistes. La líder dels comuns ha explicat que així ho ha traslladat al candidat del PSC i guanyador de les eleccions, Salvador Illa, a qui ha advertit que "respondre a les grans necessitats" del país "no és possible amb un Govern de la sociovergència", és a dir, amb un pacte dels socialistes amb Junts. "Nosaltres no fallarem: ens hi posem per fer aquest Govern d'esquerres, que és el que Catalunya necessita i mereix", ha conclòs.

Els comuns han perdut dos diputats i prop de 16.000 vots respecte dels comicis de fa tres anys, un dels quals el de Tarragona, que pràcticament consideraven garantit. Tampoc no han aconseguit un dels seus grans objectius: recuperar l'escó per Girona després de gairebé una dècada. La formació havia advertit durant la campanya que es disputaven aquest diputat amb Aliança Catalana i finalment la formació ultra no només l'ha obtingut sinó que s'ha quedat ben a prop de treure'n dos a Girona.

Albiach ha comparegut acompanyada de la resta de la cúpula de CatComú, amb les també coordinadores Ada Colau i Candela López al capdavant. També li han fet costat el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i membres de la candidatura al Parlament. Ha parlat davant dels mitjans abans que ho fes Illa i després que el candidat d'ERC, Pere Aragonès, anunciés que els republicans tenen intenció de passar a l'oposició.