MAPA | El mapa de les eleccions, municipi a municipi

Aquestes eleccions catalanes del 12-M, Regió7 t'ofereix l'oportunitat de seguir en temps real l'evolució de l'escrutini municipi a municipi i veure com el mapa de Catalunya va canviant de color fins arribar al 100% escrutat. En els anteriors comicis autonòmics, el 14-F del 2021, els partits independentistes van sumar més del 50% dels vots per primera vegada. La suma d'ERC, JxCat, CUP, PDeCAT, Primàries i FNC es va imposar a un total de 837 dels 947 municipis catalans. És una xifra superior a la del 2017, quan les formacions independentistes que es van presentar ho van aconseguir en 815 municipis. En aquella ocasió, però, no van superar el 50% dels vots en el global català. Per contra, els municipis on els partits independentistes van rebre menys suports van ser Vilamòs (Val d'Aran) i Badia del Vallès (Vallès Occidental), on va ser del 18%, i Bossòst (Val d'Aran), on els vots independentistes van ser del 21,7%.