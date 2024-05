ERC obté el seu pitjor resultat des del 2010 i la pèrdua d’escons més àmplia de la seva història

En les eleccions catalanesdel 12-M, ERC ha obtingut aquest diumenge el seu pitjor resultat electoral des del 2010 i la caiguda d’escons més dura de la seva història. La formació liderada pel president Pere Aragonès ha perdut 13 escons i s’ha quedat només amb 20, amb un 13,6% dels sufragis. Amb aquests resultats, ERC ha cedit el lideratge de l’independentisme a la candidatura de JxCat de Carles Puigdemont, convertint-se així en la tercera força al Parlament. En les últimes eleccions, el 2021, també amb Pere Aragonès com a candidat, ERC va ser la segona força en vots i escons, amb 605.581 vots i el 21,3% dels sufragis, empatat en escons amb els socialistes de Salvador Illa. Llavors, ERC va ser primera força a Tarragona, però ara no ha aconseguit imposar-se a cap demarcació.

ERC ha estat el partit que ha perdut més vots en aquests comicis, reculant en més de 190.000 vots, i caient en 7,6 punts percentuals. ERC havia obtingut un 21% dels vots tant a les eleccions del 2021 com a les del 2017, tot i que en l’any del referèndum la xifra absoluta va ser molt més alta, amb 935.861 sufragis.

A Barcelona, ERC perd 7 escons i es queda només amb 12, deixant fora, per exemple, a l’exconseller Juli Fernández. A Girona en perd la meitat i n’obté 2, quedant sense escó Anna Torrentà i Jordi Orobotig. A Lleida, Marta Vilalta passa de 5 escons a 3, igual que a Tarragona, on liderava la llista la portaveu Raquel Sans.

ERC no ha aconseguit capitalitzar l’efecte de la presidència de la Generalitat, i com ja li va passar a JxCat en els últims comicis, ha passat de ser el partit del màxim representant del país a la tercera força al Parlament. És el primer cop, però, que això mateix passa amb la formació presentant a la reelecció al propi president, ja que el 2021 Quim Torra no liderava la llista de Junts, que encapçalava Laura Borràs com a candidata efectiva, amb Puigdemont de número 1.

Els pitjors resultats d’ERC de la història democràtica actual van ser el 1988, amb només 6 escons, però en temps més recents, la dada més dolenta va ser després del tripartit, quan el partit llavors encapçalat per Joan Puigcercós tan sols va assolir el 7% dels vots, amb 219.173 paperetes i 10 escons.