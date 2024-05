Illa assumeix que liderarà "la nova etapa" i anuncia que voldrà presentar-se a la investidura

El cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, s'ha postulat per "liderar la nova etapa" que creu que enceta Catalunya després dels resultats dels comicis. Arran de la clara victòria dels socialistes, que han aconseguit 42 diputats (9 més que el 2021), Illa ha anunciat que pretén presentar-se a la investidura per ser president de la Generalitat un cop es constitueixi la Mesa del Parlament, però no ha aclarit quins suports voldrà buscar.

El socialista ha celebrat els bons resultats del PSC, que per primer cop en 45 anys ha guanyat les eleccions tant en vots com en escons. Segons Illa, un dels factors que ha influït en la victòria són les polítiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'Estat.