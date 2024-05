Puc absentar-me de la feina per anar a votar?

Aquest diumenge, molts catalans tornen a exercir el dret democràtic de votar per triar la composició del Parlament en la pròxima legislatura. Aquest 12 de maig, tots els ciutadans de Catalunya majors de 18 anys, sigui de forma presencial, per correu, o des de l'estranger, tenen l'oportunitat de triar la seva candidatura preferida i dipositar-la a les urnes.

Encara que és diumenge, hi ha qui ha de treballar. Això fa que sorgeixin preguntes com si es manté el dret a votar o què fer si ha tocat formar part d'una mesa electoral. Doncs resulta que hi ha un permís especial que comprèn aquestes qüestions que solen presentar-se en moments com les eleccions del 12 de maig a Catalunya.

El dret a vot

Tots els treballadors tenen reconegut el dret d'absentar-se a la feina el temps que sigui necessari per votar durant les eleccions. Es tracta d'un permís retribuït, el que vol dir que l'empleat cobra l'estona que hagi abandonat el seu lloc de treball.

Aquest permís, però, només es pot fer servir si l'horari de feina coincideix amb el d'obertura dels col·legis electorals, és a dir, de 9 a 20 hores. Si coincideix en menys de dues hores, aquest dret es perd, ja que es considera que aquesta persona pot votar durant la resta del dia. Per tant, el permís funciona d'aquesta forma:

Tindran un permís retribuït de dues hores els treballadors amb una jornada laboral que coincideixi e ntre dues i quatre hores amb la jornada electoral.

els treballadors amb una jornada laboral que coincideixi e amb la jornada electoral. Si se'ls concedeix entre quatre i sis hores , el permís és de tres hores.

, el permís és de Si la coincidència és de més de sis hores, el treballador tindrà dret a quatre hores de permís retribuït.

I si m'ha tocat mesa electoral?

Si una persona que treballa el diumenge ha rebut una notificació per formar part de la mesa electoral el 12 de maig, aquesta está obligada a acudir i no treballar. Això també deriva en què l'endemà s'estableix una reducció de jornada de 5 hores perquè el treballador pugui descansar després d'haver estat tot el diumenge a la mesa electoral.

Així i tot, hi ha quatre situacions en les quals les persones que treballen el 12-M no tenen l'obligació d'acudir a la mesa electoral per motius laborals: