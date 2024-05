Què passa si t'equivoques de mesa electoral?

Els catalans trien avui el nou Parlament de Catalunya. Tots els que desitgin presentar el seu vot aquest 12-M, hauran d'acudir avui al seu col·legi electoral, a qualsevol hora entre les 9 del matí i les 20 del vespre. No seria la primera vegada que algun despistat acudeix on no deu. Però, què passa si m'equivoco de centre? El meu vot deixa de comptar?

Com a normal general, els vocals de taula no acceptaran sobres de persones que no apareguin en les llistes de cada col·legi. Per tant, si t'has equivocat de lloc, ho sabràs quan et demanin la documentació per a identificar-te. La jornada electoral és llarga, però correran especial perill de quedar-se sense votar aquells que ho deixin per a última hora.

Dues excepcions

Hi ha dos casos en els quals els electors podran dipositar el seu vot sense aparèixer en les llistes:

Si presenten una sentència judicial que reconeix el seu dret a votar en aquesta taula.

Si lliuren un certificat censal.

Què necessito per a anar a votar?

Per a fer efectiu el seu vot, els electors han de dir el seu nom i cognoms davant del president de la mesa electoral. A continuació han de mostrar el seu DNI, el seu passaport o el seu permís de conduir (una de les tres opcions). Els vocals de taula comprovaran que la persona apareix en les llistes. A continuació, el president dirà el nom del veí i la paraula "vota", permetent que l'elector introdueixi el seu sobre en l'urna.