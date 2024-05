Aliança Catalana irromp al Parlament de Catalunya amb dos diputats

Aliança Catalana irromp al Parlament de Catalunya aquest 12-M amb dos diputats i se situa com a darrera força a la cambra catalana. El partit d'extrema dreta independentista liderat per Sílvia Orriols -que s'ha presentat per Girona- és el primer cop que fa el salt a la política nacional després de guanyar les eleccions municipals de Ripoll amb sis regidors i obtenir l'alcaldia. El partit ha aconseguit representants a les circumscripcions de Girona (Sílvia Orriols) i Lleida (Ramon Abad), mentre que no ha obtingut cap representant per Barcelona i Tarragona. Amb el 98% escrutat, Aliança Catalana ha obtingut 117.348 vots, xifra que representa el 3,8%.

Aliança Catalana ha obtingut representació a les circumscripcions de Girona, on ha obtingut 26.789 vots (9,04%), i a la de Lleida, amb 12.938 vots (7,77%). Per tant, els dos candidats que es converteixen en diputats al Parlament del partit d'extremadreta són Sílvia Orriols -la líder del partit- i Ramon Abad.

Per municipis, Aliança Catalana s'ha imposat a Ripoll amb 1.559 vots (33,1%) i obté més d'un centenar de vots més dels que va captar a les darreres eleccions municipals. El partit d'extremadreta també ha guanyat al municipi ripollès de Les Llosses.

Sílvia Orriols va entrar l'any 1019 a l'Ajuntament de Ripoll com a regidora pel Front Nacional. Uns mesos després, el març de 2020, va abandonar la formació per passar a ser regidora no adscrita i va decidir crear el seu propi partit, Aliança Catalana. El maig de 2023 va presentar-se a les eleccions municipals com a candidata d'Aliança Catalana i va erigir-se com a partit més votat, desbancant Junts, amb sis regidors. Davant la impossibilitat de teixir un govern alternatiu després de dies de negociacions, Orriols va fer-se amb l'alcaldia i governa amb minoria a la capital del Ripollès.