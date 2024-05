Victòria clara d'Illa, mentre l'independentisme queda lluny de la majoria

Catalunya entra a un escenari incert després de les eleccions catalanes d'aquest diumenge. Salvador Illa i el PSC han estat els clars triomfadors de la nit, en obtenir 42 diputats, però dependrà de Junts o ERC per governar. Junts+ se situa en segona posició amb 35, 15 diputats per sobre d'ERC. La candidatura de Pere Aragonès cau fins als 20, 13 menys que els que va aconseguir en les últimes eleccions al Parlament del 2021. PPC (15) se situa en quarta posició pujant 12 escons. Mentre que Vox es manté amb els 11 del 2021. Comuns Sumar amb 6 diputats en perd 2 i la CUP se situa amb 4, perdent-ne 5. Aliança Catalana entra al Parlament amb 2 escons i Cs desapareix del Parlament.

L'opció més viable, per la mínima, és un tripartit d'esquerres que inclogui Esquerra i els Comuns, tot i que l'aliança majoritària seria la del PSC i Junts. Tampoc es pot descartar que Illa aconsegueixi la investidura, però governi en minoria amb suports parlamentaris puntuals.

ERC obté el seu pitjor resultat des del 2010 i la pèrdua d’escons més àmplia de la seva història

Un dels perdedors del 12-M és Esquerra. El partit liderat pel fins ara president Pere Aragonès ha obtingut aquest diumenge el seu pitjor resultat electoral des del 2010 i la caiguda d’escons més dura de la seva història. De fet, ha estat la formació que ha perdut més vots en els comicis, reculant en més de 190.000 vots, i caient en 7,6 punts percentuals. ERC havia obtingut un 21% dels vots tant a les eleccions del 2021 com a les del 2017, tot i que en l’any del referèndum la xifra absoluta va ser molt més alta, amb 935.861 sufragis.

Amb aquests resultats, ERC ha cedit el lideratge de l’independentisme a la candidatura de JxCat de Carles Puigdemont, passant a ser així en la tercera força al Parlament. En les últimes eleccions, el 2021, també amb Pere Aragonès com a candidat, ERC va ser la segona força en vots i escons, amb 605.581 vots i el 21,3% dels sufragis, empatat en escons amb els socialistes de Salvador Illa. Llavors, ERC va ser primera força a Tarragona, però ara no ha aconseguit imposar-se a cap demarcació.

Ciutadans desapareix del Parlament després de divuit anys d'història

Les urnes també han castigat Ciutadans. Els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 12 de maig han comportat la desaparició de l'hemicicle català del partit Ciutadans (Cs) després de divuit anys d'història. La llista encapçalada per Carlos Carrizosa no ha aconseguit mantenir els sis diputats que li havien atorgat els comicis del 2021, en el que ja va suposar el descens més pronunciat de la formació, quan va perdre 30 escons. Cs va aconseguir els millors resultats en les eleccions del 2018, quan en plena explosió del procés sobiranista va obtenir 1.100.000 vots i 36 diputats. Els taronges van guanyar les eleccions en una victòria que l'aleshores líder de la formació, Inés Arrimadas, no va poder capitalitzar amb la presidència de la Generalitat.

Aliança Catalana irromp al Parlament de Catalunya amb dos diputats

Aliança Catalana entra a l'hemicicle amb dos diputats i se situa com a darrera força a la cambra catalana. El partit d'extrema dreta independentista liderat per Sílvia Orriols -que s'ha presentat per Girona- és el primer cop que fa el salt a la política nacional després de guanyar les eleccions municipals de Ripoll amb sis regidors i obtenir l'alcaldia. El partit ha aconseguit representants a les circumscripcions de Girona (Sílvia Orriols) i Lleida (Ramon Abad), mentre que no ha obtingut cap representant per Barcelona i Tarragona. Amb el 98% escrutat, Aliança Catalana ha obtingut 117.348 vots, xifra que representa el 3,8%.

La CUP obté 4 escons i és penúltima força només per darrere d’Aliança

Si AC entra per ser la darrera força del Parlament, la que queda just per sobre seu és la CUP, que aquest 12-M ha obtingut 4 escons. Els anticapitalistes han perdut cinc diputats, quedant-se sense representació a Tarragona i Lleida i amb només tres representants a Barcelona i un a Girona. Els cupaires han aconseguit un 4% dels vots, una caiguda de 2,5 punts i un total d’uns 126.500 vots, amb el 98% escrutat. El 2021 la CUP va aconseguir 189.924 vots, amb un 6,68% dels sufragis. Els millors resultats dels cupaires van ser l’any 2015, amb 10 escons i un 8,2% dels vots, uns 337.800.

En directo

Orriols celebra "tenir altaveu" al Parlament Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana (AC), ha celebrat els dos diputats al Parlament perquè els permetrà tenir-hi un "altaveu" alhora que aspira "pressionar i condicionar al màxim les polítiques" a Catalunya. La cap de llista de la formació d'extrema dreta independentista s'ha compromès a "seguir lluitant per aconseguir un estat català, lliure, pròsper, segur i occidental que els catalans es mereixen". Silvia Orriols atenent els mitjans a Ripoll / ACN

Ponsatí es planteja la seva continuïtat al capdavant d'Alhora L'eurodiputada i cap de llista d'Alhora, Clara Ponsatí, ha reconegut que els resultats electorals el 12-M són "pitjors" del que s'esperaven i ha avançat que el partit haurà de fer una "reflexió" sobre com enfocar el seu futur. "Hem de valorar fins a quin punt les persones que hem estat al capdavant hem de seguir-hi", ha dit en declaracions als mitjans després de conèixer els resultats. Ponsatí valorarà la seva continuïtat al capdavant d'Alhora davant d'uns resultats "pitjors" del que esperava

Cs es tornarà a presentar a les properes eleccions El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, assumeix la patacada a les eleccions de Catalunya d'aquest diumenge i assegura que amb la desaparició del Parlament "es tanca un cicle". Tot i això, el cap de files de la formació taronja es resisteix a donar el partit per mort. "Pels que sospiraven perquè desapareguéssim tinc una mala notícia: Ens tornarem a presentar a les properes eleccions catalanes", ha etzibat. El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, després de saber que el partit quedava fora del Parlament / ACN

El cap de llista del PSC, Salvador Illa, minuts abans de comparèixer per celebrar la victòria a les eleccions / ACN Illa anuncia que voldrà presentar-se a la investidura El cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, s'ha postulat per "liderar la nova etapa" que creu que enceta Catalunya després dels resultats dels comicis. Arran de la clara victòria dels socialistes, que han aconseguit 42 diputats (9 més que el 2021), Illa ha anunciat que pretén presentar-se a la investidura per ser president de la Generalitat un cop es constitueixi la Mesa del Parlament, però no ha aclarit quins suports voldrà buscar. Illa assumeix que liderarà "la nova etapa" i anuncia que voldrà presentar-se a la investidura