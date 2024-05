Resultats de les eleccions a Lleida: consulta l'escrutini i les votacions

En les Eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 12 de maig, a Lleida hi ha 300.148 persones cridades a les urnes. A Regió7 pots seguir en directe com evoluciona l'escrutini i el resultat de les votacions tant de la ciutat de Lleida, com de tota la província. A la circumscripció de Lleida es pot triar entre 15 candidatures proclamades.

Els caps de llista per Lleida són Òscar Ordeig (PSC), Jeannine Abella i Chica (Junts), Marta Vilalta (ERC), Elena Ferré (Comuns), Montserrat Berenguer (PP), Isaac Caballero (Cs), Bernat Lavaquiol (CUP), Rafael Villafranca (VOX), Ramón Abad (Aliança Catalana), Jordi Vicenç Pou (Alhora), Gonzalo Pujol (Frente Obrero), Eloy Carmona (Front Nacional), Jesús Josep Capacete (PCTC), Javier Arcos (Per un món més just), Vicente Díez (Recortes Cero).

A la demarcació, no s'ha acceptat la llista del Partit Animalista amb el Medi Ambient (PACMA).

Segueix les eleccions catalanes en directe, a Regió7

Durant tot aquest diumenge, i des de l'obertura dels col·legis electorals a les 9 del matí, Regió7 està seguint en directe la jornada electoral. Consulta a l'especial informatiu de Regió7 tota l'última hora d'aquestes eleccions del 12 de maig i coneix al moment les últimes notícies. A més, des de les 8 de la tarda t'oferim en viu l'evolució de les les dades de l'escrutini a Lleida. Tens desglossats al nostre cercador el nombre de diputats i els vots que va sumant cada partit i podràs veure en directe quina és la força preferida a la capital catalana i a la província per l'electorat.