Resultats de les eleccions a Barcelona: consulta l'escrutini i les votacions

En les Eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 12 de maig, a Barcelona hi ha 1.088.873 persones cridades a les urnes. Podran votar a una de les 1.688 meses que es constituiran en 299 col·legis electorals. Per pes demogràfic, el que passi a la capital catalana serà fonamental pel resultat dels comicis. A Regió7 pots seguir en directe com evoluciona l'escrutini i el resultat de les votacions tant de la ciutat de Barcelona, com de tota la província.

A la circumscripció de Barcelona es pot triar entre 16 candidatures proclamades. I s'escullen 85 dels 135 diputats que formen el Parlament.

Els caps de llista per Barcelona són Salvador Illa (PSC), Pere Aragonès(ERC), Carles Puigdemont (Junts), Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Cs), Alejandro Fernández (PP), Clara Ponsatí (Alhora) i Lluís Areny (Aliança Catalana). També es presenten Front Obrer, Partit Animalista amb el Medi Ambient (PACMA), Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), Esquerra per Espanya (IZQP-Unidos-DEF), Per un Món més Just (PUM+J) i Retallades Zero.

Els principals caps de llista per Barcelona a les eleccions del 12-M / EPC

Les dades de la jornada a Barcelona

Segons informa l'Ajuntament de Barcelona, com a novetat, aquest 12-M s'ha homogeneïtzat tota la documentació gràfica dels 299 centres electorals i l'Ajuntament disposa d'una eina automàtica per tenir el control en temps real de l'estat dels centres electorals i les seves meses. S'han imprès més de 15 milions de paperetes amb les sigles de totes les candidatures que es presenten a les eleccions a la circumscripció de Barcelona.

Per a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge es mobilitzen a la capital catalana 2.187 urnes (sumant les de reposició i reforç), 312 cabines, 15.681.600 paperetes, 1.088.900 sobres per votar, i més de 100 kits de Braile per a electors invidents que es repartiran en centres electorals i domicilis particulars.

L'Eixample és el districte amb més electors, 169.236 persones, seguit de Sant Martí (159.685). I els districtes amb menys persones amb dret a vot són Ciutat Vella (48.763) i Les Corts (63.160).

