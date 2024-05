Resultats de les eleccions a Berga i el Berguedà: consulta l'escrutini i les votacions

Qui guanyarà aquestes eleccions catalanes a Berga? Fa tres anys, el 14-F del 2021, Junts es va imposar a la capital del Berguedà i ERC va quedar en segona posició, mentre que el partit que governava i segueix ostentant l'alcaldia, la CUP, va quedar en tercer lloc. A Regió7 pots seguir en directe com evoluciona l'escrutini i el resultat de les votacions de Berga, així com de tot Catalunya i de tots i cadascun dels municipis del Berguedà.

A la circumscripció de Barcelona es pot triar entre 16 candidatures proclamades. I s'escullen 85 dels 135 diputats que formen el Parlament.

Els caps de llista per Barcelona són Salvador Illa (PSC), Pere Aragonès(ERC), Carles Puigdemont (Junts), Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Cs), Alejandro Fernández (PP), Clara Ponsatí (Alhora) i Lluís Areny (Aliança Catalana). També es presenten Front Obrer, Partit Animalista amb el Medi Ambient (PACMA), Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), Esquerra per Espanya (IZQP-Unidos-DEF), Per un Món més Just (PUM+J) i Retallades Zero.

Els principals caps de llista per Barcelona a les eleccions del 12-M / EPC

Victòria de Junts, el 2021, a Berga

Junts per Catalunya es va imposar a les eleccions catalanes del 2021 a Berga amb 2.470 vots, seguit d'ERC amb 1.524 vots i la CUP (777) va quedar com a tercera força més votada. Per tant, l'independentisme guanyava a la capital berguedana, mentre que el partit de Salvador Illa (PSC) es va quedar en un quart lloc, amb 682 vots, per davant del PDeCAT (243) i En Comú Podem (184).

Una de les dades a destacar del 14-F, va ser la caiguda en picat de la participació que es va quedar en poc més de la meitat de la població amb un 53,09% davant el 81,44% del 2017, amb el 100% escrutat.

A Berga, el mapa polític va canviar respecte a les últimes eleccions, tot i que Junts i ERC es mantenien al capdavant, Ciutadans va quedar fora del mapa polític (tres anys abans se situava com la tercera força més votada). La CUP, partit de govern a Berga, ascendiax una posició i esgarrapava una trentena més de vots que el 2017.

Segueix les eleccions catalanes en directe, a Regió7

Durant tot aquest diumenge, i des de l'obertura dels col·legis electorals a les 9 del matí, Regió7 està seguint en directe la jornada electoral. Consulta a l'especial informatiu de Regió7 tota l'última hora d'aquestes eleccions del 12 de maig i coneix al moment les últimes notícies. A més, des de les 8 de la tarda t'oferim en viu l'evolució de les les dades de l'escrutini a Barcelona. Tens desglossats al nostre cercador el nombre de diputats i els vots que va sumant cada partit i podràs veure en directe quina és la força preferida a la capital catalana i a la província per l'electorat.