Resultats de les eleccions a Girona: consulta l'escrutini i les votacions

En les Eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 12 de maig, a Girona hi ha 528.077 persones cridades a les urnes. Podran votar una de les 15 candidatures proclamades a la circumscripció de Girona. A Regió7 pots seguir en directe com evoluciona l'escrutini i el resultat de les votacions tant de la ciutat de Girona, com de tota la província.

Els caps de llista per Girona són Sílvia Paneque (PSC), Laia Cañigueral (ERC), Salvador Vergés (Junts), Alberto Tarradas (Vox), Dani Cornellà (CUP), Eloi Badia (En Comú), Jaume Veray (PP), Héctor Amelló (Ciutadans), Marc Cassany (Alhora), Sílvia Orriols (Aliança Catalana), Àlex Buxadé (FO), Aitziber Sáez de Buruaga (PACMA), Bernat Roig (PCTC), Santiago Luis Temprado (Per un Món més Just), Francesc Sergio Ibáñez (Recortes Zero).

Durant tot aquest diumenge, i des de l'obertura dels col·legis electorals a les 9 del matí, Regió7 està seguint en directe la jornada electoral. Consulta a l'especial informatiu de Regió7 tota l'última hora d'aquestes eleccions del 12 de maig i coneix al moment les últimes notícies. A més, des de les 8 de la tarda t'oferim en viu l'evolució de les dades de l'escrutini a Girona. Tens desglossats al nostre cercador el nombre de diputats i els vots que va sumant cada partit i podràs veure en directe quina és la força preferida a la capital catalana i a d'altres punts del territori per l'electorat.