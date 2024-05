Resultats de les eleccions a Solsona i al Solsonès: consulta l'escrutini i les votacions

En les darreres eleccions catalanes, vuit de cada deu electors del Solsonès es va decantar per una formació independentista. Aquest 12-M, la comarca torna a les urnes i cal veure si la tendència es manté i quin partit polític s'endú la victòria. A Regió7 pots seguir en directe com evoluciona l'escrutini i el resultat de les votacions de Solsona i de la resta de municipis de la comarca, així com els generals de tot Catalunya.

Junts va guanyar en els comicis del 2021

El partit vencedor el 14-F del 2021 al Solsonès va ser Junts, que va aconseguir el 37% dels vots i va ser el guanyador en 13 dels 15 municipis de la comarca, seguit d'ERC, amb el 24,87%. La CUP i el PSC van aprofitar la caiguda de Ciutadans i es van situar com a tercera i quarta força en l'àmbit comarcal, tot i que a Solsona es van intercanviar les posicions amb només 11 vots de diferència. En la seva primera participació en les eleccions al Parlament, Vox va obtenir gairebé el 3% dels vots de la comarca.

Segueix les eleccions catalanes en directe, a Regió7

Durant tot aquest diumenge, i des de l'obertura dels col·legis electorals a les 9 del matí, Regió7 està seguint en directe la jornada electoral. Consulta a l'especial informatiu de Regió7 tota l'última hora d'aquestes eleccions del 12 de maig i coneix al moment les últimes notícies. A més, des de les 8 de la tarda t'oferim en viu l'evolució de les les dades de l'escrutini a Barcelona. Tens desglossats al nostre cercador el nombre de diputats i els vots que va sumant cada partit i podràs veure en directe quina és la força preferida a la capital catalana i a la província per l'electorat. Els resultats de la província de Lleida els pots trobar aquí.