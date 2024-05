El PSC guanyaria unes eleccions amb què Aliança Catalana s'obriria pas al Parlament, segons els sondejos

El PSC guanyaria les eleccions a Catalunya segons el sondeig de 3CAT i RTVE. L'enquesta, feta durant la jornada electoral, atorga entre 37 i 40 escons al partit liderat per Salvador Illa, que actualment té 33 diputats al Parlament de Catalunya. Junts+ Puigdemont esdevindria la segona força i arribaria a assolir un màxim de 26 diputats en una cambra on també hi hauria lloc per a Aliança Catalana, que podria obtenir entre 1 i 3 diputats.

La previsió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dona la victòria als socialistes amb una forquilla d'entre 37 i 40 escons, seguits per Junts+ Puigdemont, que passaria per davant d'ERC amb 33-36 diputats i 23-27 respectivament. Actualment en tenen 32 i 33. També creix en representació parlamentària el PPC, que passa dels 3 als 9-12 diputats. Per contra, pateix una davallada la CUP, que reduiria els escons disponibles de 9 a 6 o 8. En la mateixa línia, Comuns Sumar, que es quedaria amb 6 o 7 diputats enfront els 8 que en tenia fins ara. Cs no aconseguiria representació a la cambra.

Percentatge de vots per les eleccions a Catalunya

El sondeig atorga un 27,1% del vot al PSC, un 22,1% a Junts, un 17% a ERC, un 8,1% al PPC, per davant del 7,2% de Vox, el 5,5% de la CUP, el 6,2% de Comuns Sumar i el 3,2% d'Aliança Catalana. Ciutadans quedaria molt lluny de tenir representació al Parlament amb només un 0,5%.

El Periódico i El Nacional també situen el PSC com a guanyador i Junts en segona posició

El sondeig de El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, situa també el PSC com a guanyador amb 37-40 diputats, Junts (30-33) en segona posició superaria de llarg a ERC, que cauria fins als 21-24. Pronostica un empat a la quarta posició entre Vox (11-13) i PPC (10-13). I per darrere, un altre empat en aquest cas entre CUP (7-9) i Comuns Sumar (7-9). Aliança Catalana entraria al Parlament amb 4-7 diputats i Cs en quedaria fora.

I, segons un sondeig de El Nacional, el PSC guanyaria el 12-M amb 36-39 diputats; seguit de Junts amb 33-36; ERC amb 22-24; Vox 12-13; PPC 11-13; Comuns Sumar 5-8; CUP 4-7; Aliança Catalana 3-6. Ciutadans quedaria fora de la cambra catalana.