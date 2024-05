Una trentena de persones es manifesten davant la seu del PSOE a Madrid durant el recompte del 12-M

Una trentena de persones s'han concentrat aquest diumenge davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid en el marc de les eleccions a Catalunya. Els manifestants, que havien acudit a una concentració prèvia a una parròquia propera, han cridat consignes com "García Castellón, aguanta campió" o "Pablo Llarena, valent, detén el delinqüent". Els assistents, que no han arribat a tallar el carrer, han clamat també contra l'amnistia, a favor de la independència judicial i contra els acords del PSOE amb els partits independentistes. Dins la seu socialista, diversos dirigents del partit com María Jesús Montero, Santos Cerdán o Félix Bolaños segueixen el recompte del 12-M.