Fernández dona per fet que Sánchez "sacrificarà" Illa perquè necessita Junts i ERC per "mantenir-se" a la Moncloa

El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, dona per fet que Pedro Sánchez "sacrificarà" Salvador Illa, el candidat del PSC i guanyador de les eleccions, perquè el president del govern espanyol "necessita" Junts i ERC per "mantenir-se" a la Moncloa. El president del PPC ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio que li correspon a Illa "decidir quin escenari vol" ara. Però ha advertit que "mentre Puigdemont tingui la clau de la política espanyola, és inviable que nosaltres arribem a un acord amb el PSC". El PPC ha passat de 3 a 15 escons al Parlament, sent la quarta força per davant de Vox.

Fernández ha dit als seus votants que "no els enganyarà". "Si tu dius a la gent que executaràs la independència perquè hi ha el mandat de l'1 d'octubre i després no ho fas, la gent se sent enganyada", ha seguit. "Ahir la ciutadania catalana va donar un veredicte, que no vol més procés", ha remarcat.

El candidat del PPC s'ha erigit en un "projecte constitucionalista". "Som catalans i espanyols, i d'aquí no ens mourem", ha insistit. En aquest sentit, ha comentat que el seu espai polític "pot ser majoritari com ho va ser Ciutadans en el seu moment". I ha tornat a agrair el suport del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmant que "una part substancial d'aquest èxit és culpa seva".