El pactòmetre: Qui pot pactar amb qui per governar?

Que els resultats de les eleccions catalanes d’ahir, fossin els que fossin, obligarien a negociar pactes d’investidura i de govern era cosa sabuda des del moment de la convocatòria. Les incògnites residien en quins serien els ingredients que els dirigents dels partits es veurien obligats a cuinar. Ara que les urnes han donat el seu veredicte, és hora que comencin les converses públiques o soterrades, acompanyades de declaracions vehements que només busquen despistar el públic mentre els negociadors fan la seva feina amb discreció.

Les urnes han determinat clarament que la primera posició del rànquing l’ocupa el PSC de Salvador Illa amb un resultat a la part alta de les forquilles de les enquestes, i la tradició li dona un cert dret a demanar ser el primer a intentar la investidura.

Amb 42 diputats al seu grup, ni caldran 26 més per esdevenir president, i aquests són justament els que sumen ERC, que amb la clatellada d’ahir baixa de 33 a 20, i els Comuns, que passen de vuit a sis escons. Aritmèticament, la combinació funciona... si no hi ha correccions de darrera hora en el recompte, ja que bastaria la pèrdua d’un escó per qualsevol dels tres grups i la suma ja no seria de 68 sinó de 67. Llavors caldria anar a buscar un parell d’abstencions en algun altre lloc, però no seria fàcil que hi accedís cap dels altres grups: els uns perquè no voldrien un Govern d’esquerres i els altres per evitar un president que titllarien d’espanyolista. O per totes dues coses alhora.

Els possibles pactes

D’altra banda, encara que la suma funcioni, una altra cosa és que els partits implicats vulguin repetir l’experiència del 2003 i el 2006, quan PSC, ERC i ICV, antecedent dels Comuns, van formar Govern sota les presidències de Pasqual Maragall (accidentada) i José Montilla (plàcida, però que es va saldar amb una caiguda electoral d’ERC i PSC). Una part important de les bases i dels electors d’Esquerra no volen saber res dels socialistes d’ençà que el PSOE va fer costat al PP en la resposta de l’Estat als fets d’octubre del 2017. També és cert que una altra part no vol saber res amb Junts des que aquesta formació va abandonar el Govern a meitat de la darrera legislatura, però les urnes han decidit que aquest tràngol sigui aritmèticament força improbable.

Una altra possibilitat que funciona en el full de càlcul és la que suma els escons socialistes i de Carles Puigdemont. Aquest, amb el seu carisma personal i amb la idea de la restitució, ha aconseguit millorar de tres diputats la posició de Junts, que ara seran 35. Sumats als 42 del PSC, donen un total de 77 escons, nou per sobre de la majoria absoluta. És la més contundent de les combinacions analitzades en aquesta pàgina. Tindria les benediccions de diferents sectors empresarials i dels cercles de gent d’ordre, ja que Salvador Illa s’ha mostrat força centrista i amant de facilitar els negocis. Però en la qüestió nacional són aigua i oli i, a més a més, està per veure que Puigdemont accepti ser complementari de qui ell mateix ha titllat de «governador civil», o bé que Illa s’empassi fer president a algú a qui supera de set diputats i sis punts en el percentatge de vots. Aquesta, d’altra banda, seria una combinació amb triangulació al Congrés de Diputats.

Una combinació que en teoria podria sumar, però que cal considerar fora de tota probabilitat, seria la dels socialistes amb el PP i Vox, que assolirien els 68 diputats. Un front constitucionalista que suposés el més radical dels canvis de rumb possibles a la Generalitat. Però el PSC ha signat el pacte de cordó sanitari per aïllar Vox i el PSOE no vol saber res amb el PP a cap nivell, o aquesta és la doctrina oficial.

L’independentisme no suma, com salta a la vista: sense l’aliança Catalana de Sílvia Orriols, que se suposa aïllada pel cordó sanitari, no arriba ni als seixanta diputats. Junts i ERC, els partits que van governar plegats des de la creació de Junts pel Sí fins la ruptura de la darrera legislatura, es queden 13 diputats per darrera de la majoria absoluta.

