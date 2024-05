PSC i Junts empaten a la Seu d'Urgell

Amb una participació lleugerament menor a la de fa tres anys, quan la Seu d'Urgell van anar a votar el 50% clavat del cens, les dues forces històriques a la ciutat van tornar a mesurar les seves forces aquestes elecciona a Catalunya. Tant és així que la victòria es va decidir a última hora a favor del PSC amb un percentatge de paperetes del 26,8% respecte al 26,3 de Junts.

A la capital alt-urgellenca els comicis al Parlament de Catalunya van dibuixar una intenció de vot molt semblant a la qual es dona en els últims anys a les municipals, amb les dues forces principals lluitant per cada papereta i ERC jugant el paper de tercer en discòrdia. En aquesta ocasió els republicans va assolir u percentatge de vots per sota del 20%, baixant més de vuit punts, respecte fa tres anys. En aquest sentit, la força que ha perdut més vots en uns comicis al Parlament va ser Junts, per be que en el còmput del percentatge va pujar un punt.

Amb els resultats del PSC a la demarcació de Lleida, aconseguit quatre parlamentaris i, per tant, sumant-ne un respecte fa tres anys, el candidat alt-urgellenc Òscar Ordeig tornarà a ser el representant del Pirineu central a l’hemicicle de la Ciutadella.