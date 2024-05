Què ha votat el teu veí? Mapa dels resultats de les eleccions a Catalunya 2024, carrer a carrer

Junts+ s’ha imposat a 726 municipis a les eleccions catalanes d’aquest diumenge. El PSC ha pintat de vermell 170 localitats, mentre que ERC ha aconseguit guanyar a 47 pobles i ciutats. Aliança Catalana és l’altre partit que ha aconseguit imposar-se en l'àmbit municipal, amb 4 victòries. Però quin partit ha guanyat a cada municipi?

En el següent mapa interactiu pots consultar els resultats de les eleccions a Catalunya, localitat a localitat. També et permet comparar els resultats amb els dels últims comicis.

Si prefereixes fer una radiografia més detallada i conèixer de com ha estat la votació per barris, introdueix el carrer o municipi al mapa que hi ha a continuació. Així, podràs veure quina força política s'ha imposat al teu entorn més proper i veure si hi ha hagut canvis de tendència respecte als resultats de les eleccions del 2021.