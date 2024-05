ERC consultarà a la militància la seva posició en la investidura del pròxim president de Catalunya

L'Executiva Nacional d'ERC ha acordat aquesta tarda sotmetre a la militància a través d'una consulta electrònica el posicionament que tindrà el partit sobre una eventual investidura. També s'ha decidit que la secretària general dels republicans, Marta Rovira, coordini les negociacions per a la constitució del Parlament, com a màxim el 10 de juny, així com les que es produeixin posteriorment. El president d'ERC, Oriol Junqueras, ja va anunciar que després de les eleccions europees del 9 de maig renunciarà al càrrec per preparar-se a la reelecció al congrés de finals de novembre. El partit considera que el país es troba en una "difícil cruïlla política" després dels "complexos" resultats del 12-M.

Tant el president de la Generalitat en funcions i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, com la secretària general, Marta Rovira, han fet un pas al costat després dels mals resultats del partit a les eleccions del 12-M. Aragonès ja ha avançat que deixarà la primera línia política quan es formi el nou govern i Rovira no es presentarà a al reelecció al congrés del 30 de novembre. En canvi, Junqueras vol seguir presidint el partit i després de les eleccions europees es prendrà uns mesos per convèncer la militància amb la voluntat de presentar-se al congrés.

Enmig d'aquesta situació interna convulsa, el partit ha decidit que sigui Rovira, que fa sis anys que està a Ginebra, que piloti les negociacions postelectorals. Fins ara, la posició del partit ha estat situar-se a l'oposició i assenyalar PSC i Junts com els que s'han de posar d'acord.

Però l'aritmètica del 12-M dona a ERC la clau de la governabilitat i el partit haurà de decidir si l'utilitza. En cas de no fer-ho, podria contribuir al bloqueig i a una repetició de les eleccions a l'octubre sense tenir candidat. Aragonès no s'hi tornarà a presentar i Junqueras podria continuar inhabilitat perquè és possible que l'amnistia encara no estigués en vigor.

Tant el candidat del PSC, Salvador Illa, com el de Junts+, Carles Puigdemont, han anunciat que es volen presentar a la investidura per ser presidents de la Generalitat. Serà la militància d'ERC qui decideixi si facilita la investidura d'Illa. La de Puigdemont ara mateix es preveu més complicada perquè a banda dels vots afirmatius d'ERC i CUP també seria necessària l'abstenció del PSC, que ho ha descartat rotundament. Serà el pròxim president del Parlament qui decideixi, escoltant els grups parlamentaris, el candidat que té més suports pet sotmetre's a la investidura.