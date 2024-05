La CUP recorda que una investidura de Puigdemont necessita el "vistiplau" del PSC i reclama "no vendre fum"

La CUP recorda que una investidura de Carles Puigdemont necessitaria el "vistiplau" del PSC amb la seva abstenció i que, per tant, "difícilment serviria per a avançar en clau social ni d'independència". Així ho ha assegurat aquest dimecres la candidata anticapitalista en la primera roda de premsa després de les eleccions, i per això ha reclamat "no continuar venent fum ni prenent el pèl". Malgrat la dificultat, Estrada ha anunciat "trobades" amb partits i entitats socials per "analitzar la situació". Pel que fa a les negociacions per a la Mesa del Parlament, ha lamentat que "malauradament" no servirà per als objectius que persegueixen i ha alertat que "Illa i el PSC ja estarien repartint cadires a canvi d'una suposada investidura".

Deu dies després de les eleccions, Laia Estrada ha tornat a assumir els "mals resultats" de la CUP, que va passar de 9 a 4 diputats al Parlament. Ha admès la seva "responsabilitat" de la frustració del votant independentista i d'esquerres i en aquest sentit ha anunciat una ronda de trobades amb "partits, entitats i moviments socials" amb l'objectiu d'"analitzar conjuntament la situació i compartir propostes".

Pel que fa al debat d'investidura, la cap de files de la CUP al Parlament ha insistit que "no facilitaran de cap de les maneres" l'elecció de Salvador Illa. Pel que fa a la candidatura de Carles Puigdemont, ha assegurat que en parlaran en una reunió que tenen "pendent", però ha recordat que "ha de comptar necessàriament amb el vistiplau" del PSC i que difícilment servirà per "avançar".

"Amb una abstenció del PSC és impossible que estiguem parlant de tornar a engegar un procés d'independència i d'engegar un procés de ruptura amb l'estat", ha dit la diputada anticapitalista. "La gent el que no necessita és que continuem venent fum ni prenent-li el pèl", ha etzibat.

Negociacions de la Mesa

Pel que fa a la primera fase, la constitució del Parlament el 10 de juny, Laia Estrada ha defensat la "importància" de tenir una "Mesa al servei de la sobirania del Parlament i de la defensa dels drets dels diputats". En aquest sentit, ha apuntat que en parlaran amb la resta de partits, però s'ha mostrat igualment pessimista.

"Malauradament, tot indica que la Mesa que hi haurà no servirà per a aquests objectius", ha lamentat la diputada de la CUP, que ha afegit: "Fins on sabem és Salvador Illa i el PSC qui ja estaria repartint cadires a canvi d'una suposada investidura".

Els comuns i el Hard Rock

Preguntada sobre el canvi de posició dels comuns sobre el Hard Rock, que han deixat de situar-ho com a línia vermella, Laia Estrada ha assegurat que no està "sorpresa" però sí que ho ha considerat "greu". En aquesta línia, ha afirmat que hi ha un "cúmul de desafecció a les files de l'independentisme i de l'esquerra" perquè "la gent està farta que li prenguin el pèl".

El reconeixement de Palestina

Finalment, la diputada anticapitalista ha "valorat positivament" l'anunci de Pedro Sánchez sobre el reconeixement de Palestina. No obstant això, ha defensat que hauria d'anar "acompanyat" d'un "trencament immediat de relacions polítiques i comercials amb Israel", tant per part de l'Estat com per part de la Generalitat.