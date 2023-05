El diumenge 28 de maig arriba el període de decisió després d'unes setmanes de campanya electoral, ens toca decidir a qui votar. Seguim amb els que hi ha actualment, obrim noves fronteres o no votem?

La decisió de no votar per no saber com fer-ho o a qui fer-ho són dos problemes bastant recurrents. Una decisió difícil i diversos mètodes per fer-ho. Buscar informació relativa als partits polítics i votar, presencialment o telemàticament, pot presentar un cert conflicte i pot fer que decideixis no votar i que sigui el que els altres decideixin.

Com busco la informació de cada partit o representant

A partir del 25 d'abril ja puc veure la llista dels representants de cada municipi al BOP . Només posar en el cercador BOP de Girona , Barcelona , Lleida o Tarragona i allà buscar les candidatures del municipi.

ja puc veure la . Només posar en el cercador BOP de , , o i allà buscar les Buscar per Internet les pàgines oficials dels partits que m'interessin

les dels partits que m'interessin Seguir a les xarxes socials aquests partits per tal d'estar al dia

aquests partits per tal d'estar al dia I segurament, rebreu a casa informació electoral sobre els caps de llista de cada partit

Quina és la informació que haig de tenir en compte per escollir el candidat ideal

1. La formació del candidat o candidata

2. L'experiència en l'àmbit polític o en l'àrea en la qual en vol destacar

3. Si té moltes promeses electorals, segurament, no les acabi complint. Val més apostar per qui en mostra menys, però de segures. Hem de valorar les promeses, tot i ser poquetes, perquè poden no arribar a complir-se

4. Anar als plens del teu municipi és una bona opció per tal d'assabentar-se com està el teu poble, per després saber a qui escollir

5. Donar una ullada a la web de l'ajuntament i veure les dades reals, econòmiques, socials...

6. Mirar totes les accions que ha dut a terme aquell o aquells partits en el teu municipi a través de totes les eines esmentades amb anterioritat

Com puc votar

Primer de tot, haig d'estar inscrit en el padró municipal del municipi. Després tinc diverses opcions: