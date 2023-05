Arriba el diumenge 28 de maig i t'adones que tens el DNI caducat. Passa sovint, molta gent s'oblida de renovar el document d'identitat. I en un esdeveniment com són les eleccions municipals la pregunta que ens podem plantejar és: puc votar amb el DNI caducat?

La resposta a aquest dubte ens la facilita la Generalitat de Catalunya a través de la pàgina web del Parlament. I és que "sí".

El Document Nacional d'Identitat espanyol (DNI) és el document públic que acredita al seu titular identificant-lo, ja que és l'únic justificant complet de la identificació de la persona. Va ser establert pel decret de 2 de març de 1944 (publicat al BOE el 21 de març de 1944, p. 2.346-2.347) i el seu ús està regulat pel reial decret 1.553/2005, de 23 de desembre (publicat el 24 de desembre de 2005, p. 42.090-42.093

Identificar-se és imprescindible, amb el DNI o un altre document

Per poder exercir el seu dret a vot, cada ciutadà s'ha d'identificar davant dels responsables de la mesa electoral on li ha tocat votar. La presentació del DNI no és imprescindible. És a dir, també pots presentar:

El passaport

El permís de conduir.

El què és important és que el document presentat mostri la foto del titular. No es pot votar amb la targeta censal.

I si el DNI està caducat?

Sigui quin sigui el document utilitzat, ha de ser original; no se n'admeten fotocòpies. En canvi, no passa res que el document hagi caducat si permet la identificació de l'elector.

Quin és l'horari de votació?

L'horari de les eleccions generals d'aquest 28 de maig serà l'habitual. La votació s'inicia a les 9.00 hores i continuarà sense interrupció fins a les 20.00 hores, tot i que si en aquest moment queda algun elector/a dintre del local o en l'accés al local, se li permetrà votar. En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, l'hora d'acabament s'allargarà tant com hagi durat la interrupció (però no pot ser superior a una hora).