Feijóo crida a respondre a les cartes i la "comèdia" de Sánchez a les urnes el 9-J: "Només li queden el càrrec i l'ego"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida aquest dimecres des de Sevilla perquè els espanyols responguin a les cartes i la "comèdia" de Sánchez votant el PP el 9-J. Feijóo ha assegurat que Espanya mai ha tingut un president del govern tan "vanitós, superb i xulesc" i ha indicat que a Sánchez només li queden "el càrrec i l'ego". "Creu que Espanya gira al seu voltant i, si ell es deté, es deté Espanya", ha dit. Segons ell, l'etapa actual no culminarà fins a unes noves eleccions generals i ha augurat que l'únic que sap quan seran és "qui ha nomenat Sánchez president". El "camí" fins a iniciar una nova etapa comença diumenge segons Feijóo, que ha animat els votants a "transitar" el camí.

Durant la seva intervenció, Feijóo ha assenyalat que encaren els tres dies de campanya que queden "amb tota la força" i "l'esperança" d'obrir "un nou cicle a Espanya". "Cada dia hi ha més raons per anar a votar. Si ja hi eren fa un any a les generals, ara encara més", ha dit. Entre les raons que ha mencionat és que s'han multiplicat "les mentides", els "insults", la "paràlisi" o les "preses de pèl", igual que ho han fet "els preus dels aliments o de l'habitatge". "La imatge de la nostra nació al món no pot estar en pitjor situació", ha lamentat. Segons Feijóo, Sánchez ja ha traspassat "tots els límits de la vergonya aliena" i el seu executiu està paralitzat per "contradiccions i enganys" i la llei d'amnistia. "Els espanyols som els que mantenim el país funcionant", ha dit. En aquest sentit, ha continuat que és als espanyols a qui correspon iniciar "una nova etapa" aquest 9-J. "El principal patrimoni d'un polític és la seva paraula i quan ja no el creus perquè saps que t'ha mentit i ho continuarà fent és evident que comencem el compte enrere", ha afirmat el líder popular. Com ja ha fet en altres ocasions durant la campanya, Feijóo ha subratllat que les eleccions de diumenge estan "entre el PP i el PSOE" i ha remarcat que qualsevol vot que no sigui per al PP "maquillarà" el resultat del PSOE i Sánchez ho celebrarà "com a propi". "No caiguem en la trampa", ha demanat tot apel·lant a unir el vot en el PP.