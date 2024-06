El Govern demana a la JEC ampliar el termini de vot per correu als residents temporals a l'estranger

El Govern ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) ampliar el termini de vot per correu als residents temporals a l'estranger després d'haver rebut una denúncia de ciutadans sobre retards en la distribució postal a Bèlgica, cosa que, apunta l'executiu català, ha "impedit als votants rebre les paperetes i exercir el dret a vot". Per carta, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha remarcat que es tracta d'un fet "especialment greu" perquè afecta residents temporals, que només poden votar per correu. "Ara mateix se'ls està vulnerant el dret a vot", apunta la consellera. El termini perquè votin els residents temporals a l'estranger acaba aquest dimecres.

Segons ha apuntat el Govern, el retard en la distribució postal a Bèlgica apareix al portal web del consolat d'Espanya a Bèlgica, però encara no s'hi ha trobat cap solució. "Esperem una resposta per poder resoldre aquesta incidència greu que estan vivint ciutadans residents a l'estranger i que tenen el mateix dret a vot que qualsevol resident al país", afirma Serret.