Resultats de les eleccions a Sabadell: consulta l'escrutini i les votacions

Vols saber com s'han repartit els vots a Sabadell aquestes eleccions al Parlament Europeu? A Regió7 pots seguir en directe com evoluciona l'escrutini i el resultat de les votacions de la ciutat Sabadell, així com de tots i cadascun dels municipis de Catalunya.

Aquest 9 de juny es trien els 61 eurodiputats que representaran l'Estat al Parlament Europeu. Entre les candidatures proclamades figuren: