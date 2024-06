La participació el 9-J a Catalunya cau fins al 43,5%, lluny del 60,9% del 2019

La participació en les eleccions europees d'aquest 9-J ha sigut del 43,5% a Catalunya, la xifra més baixa des dels comicis de l'any 2009. La caiguda és de més de 17 punts en relació a les darrers eleccions europees, quan va ser del 60,9%, empesa en part per la coincidència amb les eleccions municipals. Però els pocs més de 2,4 milions de votants d'aquest diumenge són també una participació inferior a la del 2014, en aquell cas, sense altres convocatòries que animessin el vot, i que va ser del 46,2%. Per demarcacions, on més ha caigut la participació ha estat a Lleida, on s'ha situat en el 39,6% del cens. Al conjunt de l'Estat la participació ha estat del 49,2%, gairebé sis punts més alta que a Catalunya, i a la UE, del 51%.

La participació d'aquestes eleccions europees és la tercera més baixa registrada mai a Catalunya, només per sobre de les cites amb les urnes dels anys 2004 i 2009, del 39,8% i el 36,9%, respectivament. Amb el 43,5%, 2.402.001 milions d'electors, la cita d'aquest 2024 ha arrossegat un percentatge de votants lleugerament inferior a l'any 2014 (46,2%), i molt per sota de les darreres europees, les de l'any 2019, que es van celebrar conjuntament amb les eleccions municipals i que van marcar una participació del 60,9%, gairebé la més alta a Catalunya des de l'entrada a la UE de l'estat espanyol ( el 1987, del 67,9%).

Per demarcacions, Barcelona ha estat la que ha registrat més participació (44,75%), seguida de Girona (40,6%), Lleida (39,6) i Girona (39,6%). De les quatre és a Lleida on hi ha hagut més desmobilització en relació al 2019, fins a 25 punts percentuals menys.

Més mobilització al conjunt de l'Estat

A l'estat espanyol en conjunt han votat 17,5 milions d'electors, una participació del 49,2% (gairebé sis punts més que a Catalunya), també amb una davallada però menor que aquí en relació als darrers comicis, d'uns 11 punts. També a diferència del que ha succeït a Catalunya, aquest percentatge és superior (i no inferior) al registre de l'any 2014 (43,8%), les darreres eleccions europees que es van celebrar sense anar acompanyades de cap altra cita electoral.

Amb l'excepció del 60,7% registrat el 2019, el 49,2% de participació d'aquesta nit electoral és superior no només a la cita del 2014, sinó també a les dues anteriors, els anys 2004 i 2009.

51% de participació a la UE

Al conjunt dels 27 països de la Unió Europea, la participació s'ha situat aquestes eleccions en un 51%, segons dades provisionals facilitades pel Parlament Europeu aquest diumenge. Aquest és un nivell de mobilització molt similar al de les eleccions de l'any 2019, del 50,7%, ambdues, les més altes des de les eleccions europees de l'any 1994 (56,67). Des d'aleshores la participació havia anat davallant fins arribar al mínim històric del 42,6%, l'any 2014.

A l'espera dels resultats d'Irlanda, Espanya se situa el dotzè país en nivell de participació, per davant d'Italià i per darrer de Suècia. El país europeu amb major participació aquestes eleccions s'ha registrat a Bèlgica (89,2%), Luxemburg (82,3%) -tots dos països amb vot obligatori-, Malta (72,82%) i Alemanya (64,3%). A l'altre extrem Hongria (21,3%) i Lituània (28,94%).