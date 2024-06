ERC salva els mobles en plena crisi interna

Les nits electorals a ERC ja fa temps que són complicades i les eleccions europees d'avui no han estat una excepció. No obstant això, a diferència de la patacada als comicis catalans, aquesta vegada els republicans han aconseguit salvar els mobles en conservar els tres eurodiputats aconseguits fa cinc anys. Mantenen el tipus, però segueixen sense poder somriure. El gran problema per a Esquerra és que continua veient com el PSC el supera àmpliament i com Junts, de nou, li guanya la batalla pel lideratge de l’independentisme. Amb aquests elements, el partit començarà a partir de demà el seu procés de reconstrucció.

ERC ha perdut 372.000 vots i sis punts respecte a les europees de 2019. Això significa que segueix sense donar amb la tecla que li permeti frenar la sagnia de vots que acumula en aquest últim cicle electoral: quatre eleccions -municipals, generals, catalanes i europees- i quatre decepcions. Si els republicans aconsegueixen mantenir els tres eurodiputats és perquè s’han presentat en coalició amb el BNG i EH Bildu, partits que tenen una dinàmica oposada i han tornat a aconseguir bons resultats en els seus respectius territoris.

Malgrat la dificultat del moment, Esquerra ha volgut veure el got mig ple i ha deixat per a un altre dia l’autocrítica per la pèrdua de vots. La candidata, Diana Riba, ha destacat que són la quarta força política de l’Estat després del PSOE, el PP i Vox, la qual cosa els situa com «la principal alternativa al règim del 78». «Estem molt contents, hem revalidat la confiança de la ciutadania en un context que no era fàcil», va afegir. El president del partit, Oriol Junqueras, i altres membres de la direcció han abrigallat Riba en la seva compareixença davant els mitjans, però ningú més ha interveningut.

La nit electoral d’ERC deixa una altra dada a tenir en compte: finalment no ha aconseguit escó el número quatre de la candidatura, el conegut meteoròleg de TV3 Tomàs Molina. Ell va ser el fitxatge mediàtic que va incorporar Esquerra per canviar la seva sort dels últims comicis. Malgrat no aconseguir un seient al Parlament Europeu, Molina acabarà sent eurodiputat tard o d’hora. Això és perquè, fruit del pacte de coalició amb EH Bildu i el BNG, un dels tres candidats que sí han aconseguit l’acta de parlamentari li cediran el lloc en l’algun moment de la legislatura. Està per veure qui serà. Amb tot, el relleu no tindrà lloc abans d’arribar a l’equador del mandat, i ara s’analitzaran els resultats per establir en quin moment exacte es farà el canvi.

L’important, avui

La cita electoral d’aquest diumenge era important per a ERC, però el realment decisiu per al partit comença demà dilluns. S’obrirà formalment la batalla per liderar la formació. Una disputa que lliuraran el sector que lidera el president del partit, Oriol Junqueras, i el sector que lidera la secretària general, Marta Rovira, i que culminarà al congrés del partit fixat per al 30 de novembre. A més, en paral·lel, els republicans hauran d’intensificar les negociacions per a la investidura d’un president de la Generalitat. Unes negociacions que es preveuen llargues i per a les quals, després dels resultats d’aquesta nit, ERC veu com la seva posició queda afeblida.