Atresmedia readapta el debat del dia 23 i el farà sense Vox

Atresmedia ha decidit aquest dimarts readaptar el debat electoral del dia 23 i celebrar-lo sense Vox, després que la Junta Electoral Central (JEC) li hagi prohibit introduir-hi la formació de Santiago Abascal per manca de proporcionalitat respecte a altres formacions que sí que tenen representació parlamentària. El grup planteja d'aquesta manera un debat a quatre on hi participarien –si mantenen el seu compromís inicial- els candidats del PSOE, PP, Cs i Podem, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera i Pablo Iglesias. El grup també ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Suprem contra la decisió de la JEC.