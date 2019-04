Casado insisteix en el cara a cara amb Sánchez després que la JEC deixi en suspens el debat a cinc d'Atresmedia

El president del PP, Pablo Casado, ha tornat a demanar un debat cara a cara amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que s'hagi fet públic que la Junta Electoral Central (JEC) deixa en suspens el debat a cinc d'Atresmedia pel fet que inclou a Vox i no altres partits amb representació. L'àrbitre electoral ha plantejat al grup de comunicació privat que ofereixi una alternativa al debat entre Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Podem), Albert Rivera (Cs) i Santiago Abascal (Vox) del 23 d'abril que havia d'emetre Antena 3. Aquest era l'únic debat al qual Sánchez havia acceptat assistir. En una atenció als mitjans a Segòvia, Casado ha acusat el president del govern espanyol de "covardia" perquè "no vol reconèixer que està pactant amb els enemics d'Espanya".

"Torno a reivindicar un cara a cara i ja es parlarà d'altres tipus de debats. Com si volen anar vuit o nou segons la JEC", ha plantejat Casado, que ha ironitzat que no té sentit que Sánchez estigui a un plató sense els seus "socis de govern" d'ERC, PDeCAT i Bildu. En un debat a cinc "estaria el futur no govern de Sánchez incomplet per molt que intenti tapar els seus socis", ha dit Casado, que ha remarcat que la "prioritat" és un cara a cara entre ell i Sánchez.

"Els espanyols mereixen un debat cara a cara amb els dos únics candidats que poden presidir el govern", ha defensat Casado, que ha dit que no es pot permetre aquesta "excepció" quan és la legislatura "més dèbil de la història de la democràcia". "Demano un cara a cara", ha insistit, i ha argumentat que "els espanyols volen un cara a cara".

Segons el líder del PP, Sánchez té por perquè Casado li preguntarà pels indults i els pactes amb "proetarres i independentistes" així com per "la crisi que s'albira pels xantatges i cessions a Podem". "Com això ni li pregunta ningú ja que no dona ni entrevistes ni canutassos", ha di Casado, que ha afirmat que Sánchez volia un debat a cinc perquè hi ha menys temps perquè li preguntin directament. "Que deixi de fer globus sonda i cortines de fum", ha exigit.

La impugnació del debat davant l'àrbitre electoral la van fer Junts per Catalunya, PNB i Coalició Canària, adduint que Vox no compleix tots els requisits que marca la llei electoral. Vox no té representació parlamentària al Congrés dels Diputats tot i que les enquestes vaticinen la seva entrada, tal com va passar a les eleccions andaluses del desembre.