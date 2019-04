La JEC autoritza un míting d'ERC amb Rufián a la presó de Lledoners el 18 d'abril

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat un míting d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la presó de Lledoners el pròxim 18 d'abril amb Gabriel Rufián, en el marc de la campanya electoral del 28-A. Cal recordar que ERC havia demanat poder fer actes en aquesta presó del Bages, a Mas d'Enric (Tarragonès) i a Puig de les Basses (Alt Empordà), i que aquest mateix dimarts el Departament de Justícia ha emès un informe favorable a que se'n facin sempre que no siguin actes multitudinaris, no afectin la normalitat dels centres i hi assisteixin només els presos que han demanat el dret a vot, a qui cal garantir la seva intimitat, i tot sempre subordinat a les condicions de seguretat.

A l'escrit de resolució, la JEC posa en valor, precisament, l'informe favorable d'Institucions Penitenciàries i subratlla que el mateix text ja marca certes limitacions. Per això, autoritza la celebració de l'esdeveniment, tenint en compte l'aplicació d'aquestes limitacions.

La JEC també recorda que, segons la normativa vigent, els presos poden exercitar els drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, sense exclusió del dret de sufragi, excepte que fossin incompatibles amb l'objecte de la detenció o el compliment de la condemna.

A partir d'aquests preceptes, la JEC considera que el debat dels programes electorals de les diferents candidatures amb els interns de les presons afavoreix aquests drets i, en especial, el dret a la participació política. També es recorda que la JEC ja va autoritzar un acte d'aquest tipus durant les darreres eleccions andaluses.

D'altra banda, fonts d'Esquerra Republicana han confirmat a l'ACN que ja estan preparant l'acte de Lledoners.