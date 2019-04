La Junta Electoral paralitza el debat electoral d'Atresmedia per incloure a Vox

La Junta Electoral Central (JEC) comunicarà a Atresmedia que el debat que té previst emetre el pròxim dia 23 no pot celebrar-se tal com el té plantejat, amb cinc candidats, inclòs el de Vox, per el que insta a desenvolupar una alternativa. Fonts de la JEC han informat a Efe que aquest ha estat un dels acords adoptats aquest dimarts, i s'ha pres en resposta a tres recursos de JxCat, PNB i Coalició Canària.

Per adoptar aquesta decisió, la Junta Electoral s'ha recolzat en l'article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), en el qual es defineix el pluralisme polític i social a preservar durant els períodes electorals.

En aquest precepte, recorden les fonts consultades, la llei electoral exigeix aquest pluralisme en la programació dels mitjans de comunicació de titularitat pública, però també ho exigeix als mitjans privats d'acord amb una reforma recent de l'article.

"Durant el període electoral les emissores de titularitat privada hauran de respectar els principis de pluralisme i igualtat. Així mateix, en aquest període, les televisions privades hauran de respectar també els principis de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals", s'assenyala en el article 66.2.

Just a aquest paràgraf s'han referit els partits en els seus recursos contra el format que ha plantejat Atresmedia: un debat a cinc del que ja s'ha fet el concurs sobre quin candidat el començarà i quin el tancarà.

Consideren les formacions recurrents que en aquest debat del dia 23 no es respecta ni la proporcionalitat, ni la neutralitat, ni la igualtat, especialment per la participació del candidat de Vox, Santiago Abascal, partit sense representació parlamentària en la legislatura anterior.

La Junta Electoral, en conseqüència, ha adoptat aquest dimarts un acord en el qual, apel·lant a l'article 66.2 de la LOREG, paralitza el debat a cinc i demana a Atresmedia que abans de dilluns presenti un format alternatiu d'acord amb la normativa.



La decisió final, el dilluns

El mateix dilluns la Junta Electoral analitzarà la proposta del grup de comunicació, i segons apunten les fonts de l'organisme, prendran una decisió amb la major celeritat.

El debat està programat per al dia següent i serà l'únic de la campanya entre els principals aspirants a la Presidència del Govern.

L'organització es va ultimar la setmana passada, quan el Comitè Electoral del PSOE va donar el vistiplau al fet que fos el seu candidat, Pedro Sánchez.

Es va tractar d'una decisió controvertida ja que deixava a RTVE sense debat. La cadena pública havia proposat un entre els candidats de PP, PSOE, Unides Podem i Ciutadans, però no de Vox.