Sánchez no tanca la porta a un debat en altres mitjans després de l'anul·lació del d'Atresmedia amb Vox

El Comitè Electoral del PSOE ha anunciat aquest dimarts la "disposició" de Pedro Sánchez a debatre "amb altres candidats" en els termes acordats "pel o els mitjans de comunicació" que organitzin "el debat" i els representants de "totes les forces polítiques concernides" després que la Junta Electoral Central (JEC) hagi anul·lat el que s'havia de celebrar a Atresmedia per la participació de Vox. Junts per Catalunya, PNB i Coalició Canària havien impugnat el debat pel fet que incloïa aquesta força sense representació parlamentària i no les seves, que sí que en tenen. El PSOE "respecta" aquesta decisió de la Junta i "escoltarà i estudiarà" les diferents alternatives de debat "que es plantegin en els pròxims dies".

Els socialistes també han indicat que "com va quedar demostrar" amb l'acceptació de Sánchez "del debat a cinc", el PSOE "desitja participar en debats", ja que "creu en la seva utilitat" perquè la ciutadania "conegui les propostes" dels diferents partits.

Cal recordar que Sánchez va acceptar participar en el debat a cinc amb la presència de Vox i en canvi va declinar ser al debat a sis que aquest mateix dimarts celebra TVE. Aquesta decisió va generar les crítiques dels comitès professionals de la corporació de mitjans públics espanyols, pel fet que Sánchez va optar per una cadena privada abans que per la pública.