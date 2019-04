Vox, davant la decisió de JEC: "La persecució ha passat dels carrers a les institucions"

Vox ha assegurat que la "persecució" contra la formació d'ultradreta "ha passat dels carrers a les institucions" després que s'hagi fet públic que la Junta Electoral Central (JEC) deixa en suspens el debat a cinc d'Atresmedia pel fet que inclou el partit presidit per Santiago Abascal. L'àrbitre electoral ha plantejat al grup de comunicació privat que ofereixi una alternativa al debat entre Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Pablo Iglesias (Podem), Albert Rivera (Cs) i Santiago Abascal (Vox) del 23 d'abril que s'havia d'emetre a Antena 3. En una piulada a un compte oficial de Vox, el partit ha denunciat que la mateixa JEC "va acceptar Podem i Cs quan no tenien representació al Congrés". El líder de la formació d'ultradreta, Santiago Abascal, ha afirmat també a Twitter que "alguns no saben què fer per excloure Vox o per incloure els seus socis separatistes i colpistes en el debat".

La impugnació del debat davant l'àrbitre electoral la van fer Junts per Catalunya, PNB i Coalició Canària, adduint que Vox no compleix tots els requisits que marca la llei electoral. Vox no té representació parlamentària al Congrés dels Diputats tot i que les enquestes vaticinen la seva entrada, tal com va passar a les eleccions andaluses del desembre.