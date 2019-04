116.218 votants han demanat el vot per correu per al 28-A a Catalunya

Un total de 116.218 catalans han demanat el vot per correu per a les eleccions espanyoles d'aquest diumenge i s'ha acceptat la sol·licitud de 115.069 persones. Tots ells podran dipositar el seu vot en una oficina de Correus fins aquest divendres, després que s'hagi ampliat el termini.

Segons un comunicat de la delegació del govern espanyol a Catalunya, pel que fa al vot des de l'estranger, s'han acceptat les sol·licituds de 29.301 persones que viuen a l'estranger i de 1.940 que estan temporalment fora de l'estat espanyol. En aquest cas, els vots seran comptabilitzats si arriben als col·legis electorals abans de les 20 hores de diumenge.

Tenint en compte que el període per obtenir el vot per correu ha coincidit amb dies festius de Setmana Santa, la Junta Electoral Central va acordar dilluns ampliar el termini fins a dijous, allargant-lo després fins divendres per tal que els sol·licitants tinguin més temps d'exercir el dret a vot.

Del total de sol·licituds acceptades per votar per correu 83.926 són a Barcelona, 10.546 a Girona, 8.786 a Lleida i 11.811 a Tarragona.

En aquestes eleccions del 28-A s'han admès sol·licitud de vot des de l'estranger des de 153 països. França, Alemanya, Gran Bretanya, Estats Units, Argentina i Suïssa són els països des d'on s'han tramitat més peticions.