La JEC amplia el termini del vot per correu fins demà a les 2 del migdia

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat ampliar fins demà a les 2 del migdia el termini de vot per correu per a les eleccions estatals del 28 d'abril i per a les autonòmiques al País Valencià, que se celebraran el mateix dia.

La JEC estableix que, per complir aquest extrem, la Societat Estatal de Correus i Telègrafs «haurà d'extremar la diligència» per assegurar que els sobres amb el vot es puguin entregar el dia de la votació en les respectives meses electorals, dins dels terminis legalment establerts.

Els electors residents a Espanya i sol·licitants del vot per correu han estat 116.218 a Catalunya, dels quals 115.069 la seva sol·licitud ha estat acceptada, i a tot l'Estat n'hi ha hagut 1.332.929.

Dels 116.218 a Catalunya, 83.926 electors són a Barcelona, 10.546 a Girona, 8.786 a Lleida i 11.811 a Tarragona.

D'altra banda, les admeses de residents absents que viuen a l'estranger han estat 29.301, amb 22.466 a Barcelona, 2.500 a Girona, 1.947 a Lleida i 2.388 a Tarragona.