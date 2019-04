«Esquerra és un partit transversal i que està obert a gent de sensibilitats diverses»

La incorporació de quatre nous consellers per desbloquejar el Govern de Catalunya el maig de l'any passat va fer que l'advocada Carolina Telechea (1981) accedís al Congrés dels Diputats en substitució d'Ester Capella, nomenada consellera de Justícia. Telechea està convençuda que ERC gua-nyarà per primera vegada les eleccions generals a Catalunya.

Quins resultats creu que farà ERC al Congrés?

Tant de bo que pogués predir el futur. El que sí que és clar és que Esquerra Republicana és molt forta, que tenim moltes possibilitats de guanyar per primera vegada en la història les eleccions generals. Farem un molt bon resultat al Congrés i al Senat, que cal recordar que és una cambra molt important, ja que s'hi va aprovar el 155. Hem de guanyar a les dues cambres i trencar la majoria absoluta que hi té el PP [al Senat].

Com els afectarà la irrupció de Front Republicà?

No ho hem tingut gaire en compte a l'hora de plantejar el nostre projecte. Nosaltres treballem per defensar els valors de justícia, democràcia, les llibertats, i perquè el nostre missatge arribi a la gent. El que és clar és que Esquerra Republicana és el vot útil a les eleccions. El que cal és que Esquerra Republicana sigui forta per aturar l'extrema dreta i evitar un pacte entre el PSOE i Ciutadans.

Un dels objectius de l'independentisme, des de fa anys, és fer-se fort a l'àrea metropolitana de Barcelona i consolidar-s'hi. Creu que Esquerra Republicana serà capaç d'atraure els votants d'aquesta àrea geogràfica?

La impressió d'aquesta campanya és molt positiva. Hi hem treballat des de fa molt de temps i hi hem guanyat molt d'espai gràcies a la filosofia transversal que Oriol Junqueras sempre ha defensat. Som un partit transversal i obert, que sempre hem acollit gent de formacions i sensibilitats diverses. Jo en soc un exemple, ja que vinc del PSC.

Si el PSOE guanya les eleccions a Espanya i la formació d'un govern socialista depèn d'ERC, què farà el seu partit?

En primer lloc, nosaltres diumenge hem de sortir a guanyar. Si som forts al Congrés i el Senat, serem capaços de condicionar qualsevol pacte de govern i les polítiques que s'hagin de negociar a Madrid. D'altra banda, tot depèn de quin Pedro Sánchez ens trobem al davant. Si és un Pedro Sánchez dialogant, amb la predisposició a reprendre el diàleg i la negociació, Esquerra Republicana sempre hi serà, però serem exigents en les nostres conviccions. No renunciarem al nostre projecte. No hi haurà línies vermelles, però tampoc un xec en blanc.

Hi haurà referèndum d'autodeterminació en la propera legislatura?

Depèn dels suports que tinguem. Si els ciutadans de Catalunya decideixen majoritàriament que Esquerra Republicana és el partit de la centralitat, nosaltres serem més forts per defensar el nostre projecte.

Pel que fa a l'agenda social, quines polítiques defensaran al Congrés?

Nosaltres defensarem el Pacte de Toledo i les polítiques socials: la igualtat d'oportunitats, la igualtat de gènere, la revalorització de les pensions, el compliment de la Llei de la dependència, que va aprovar-se fa 10 anys i que l'Estat central encara no ha complert. Nosaltres volem millorar la qualitat de vida de tothom, no només de les persones que viuen a Catalunya, sinó de la resta de ciutadans de l'Estat.

En cas que el PP, Cs i Vox sumessin i formessin un tripartit de dretes, quin full de ruta té ERC?

A nosaltres no ens agrada especular gaire a partir de les enquestes. És poc probable que puguin sumar. No preveiem aquest escenari. El full de ruta el determinarem quan sabrem el resultat de les eleccions. Encara que hi hagi un govern d'extrema dreta, el que tenim clar és que, contra la repressió i la retallada de drets, nosaltres defensarem els valors de la democràcia, el diàleg i els principis del nostre partit.

Quin efecte podria tenir en la política espanyola que Ernest Maragall fos el proper alcalde de Barcelona?

No m'ho he plantejat, però sí que seria importantíssim que la capital de Catalunya tingués un alcalde republicà. Seria un missatge molt clar a l'Estat i el món.

Si Pedro Sánchez és el proper president del Govern central, hi haurà un indult per als presos?

Nosaltres no preveiem que hi hagi cap indult. Només contemplem una sentència absolutòria, que és l'única resposta que pot tenir aquest judici de la vergonya.

Si el PSOE els oferís una millora del finançament o inversions en infraestructures per a Catalunya, quina seria la posició d'ERC?

Nosaltres anem a Madrid per lluitar pels nostres drets. Tot el que sigui positiu per al país, ho acceptarem, però això no vol dir que renunciarem a la independència i la república.