Els cerdans trenquen a favor d'ERC l'empat de fa tres anys amb CDC

La Cerdanya va viure les eleccions al Congrés de l'Estat de l'any 2016 amb pràcticament un empat tècnic entre l'antiga Convergència Democràtica i ERC, formacions que van aconseguir el 26% i 25% respectivament. Fa tres anys CDC i ERC van obtenir 1.985 i 1.927 vots a tota la comarca. Ahir, tan sols tres anys després, un temps que fa unes dècades no hauria estat significant en termes polítics, els cerdans van decidir desfer aquest empat i decantar-lo cap al costat del partit republicà. Com no es recorda a la vall, ERC va anar guaanyant als pobles i finalment es va acabar imposant també a Puigcerdà, on ERC va assolir 1.117 vots i Junts es va quedar en 699 vots. Ahir fins i tot el PSC va quedar per sobre dels hereus de CDC.

La formació republicana va ser la gran vencedora de la nit electoral a la Cerdanya, i va aconseguir un total de 3.277 vots, una xifra que va representar 1.350 paperetes més a tota la comarca que les aconseguides en els comicis espanyols del 2016. La pregunta que s'ha instal·lat als fòrums polítics dels disset municipis és si aquests resultats comportaran una inèrcia de cara a les municipals d'aquest mes de maig. En nom d'ERC, el nou líder republicà a Puigcerdà i candidat a l'alcaldia, Joan Manel Serra, va apuntar que no s'esperava un impuls tan fort i va argumentar que «aquest resultat ens ajudarà de cara a les municipals, però també serà un estímul per a la candidatura d'Albert Piñeira, de manera que crec que la pugna serà encara més forta». Serra va considerar que els puigcerdanesos i cerdans en general s'han decantat per ERC «perquè han vist que som un partit sòlid, que hem passat alts i baixos però ens hem mantingut ferms en les nostres idees i plantejaments». Serra va avisar que «les municipals no tindran res a veure; caldrà treballar».