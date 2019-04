Resultats eleccions generals 28-A en directe: el PSOE guanyarà amb claredat, segons els primers sondeigs

El PSOE hauria guanyat les eleccions generals d'aquest diumenge, 28 d'abril, segons el sondeig de TV3 i Catalunya Ràdio, que també apunta a la segona posició del PP, tot i que els populars no sumarien prou escons amb Cs ni Vox per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. L'enquesta de RTVE també aposta per una victòria clara del PSOE. L'escrutini el pots seguir en directe a través de Regió7 .

Al Congrés, els socialistes poden obtenir una forquilla d'entre 116 i 121 escons, seguida del PP, amb 69-73; Cs, amb 48-49; Podem, amb 42-45; i Vox, amb 36-38. Amb aquests resultats, PSOE i Cs sumarien majoria absoluta, mentre que si optés per Unidos Podemos necessitaria algun suport més.



ERC, la que suma més escons i el PSC qui obté més vots, a Catalunya



A Catalunya, ERC seria la força amb més escons, sempre també segons els sondeigs, que atribueixen entre 13 i 14 representats als republicans. Darrere seu, el PSC n'obtindria entre 12 i 13, tot i que si es miren els vots, serien la força amb més suport. En Comú Podem pot sumar 8 escons i Cs i JxCat empatarien a 5.