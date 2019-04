La victòria d'ERC a les comarques centrals queda lluny de les grans hegemonies de CiU

Tot i la incontestable victòria d'ERC a la regió central, encara no aconsegueix les hegemonies de CiU. El 2011, any en què la formació, llavors liderada per Artur Mas, va aconseguir imposar-se per primer cop en unes eleccions generals a Catalunya, els convergents s'imposaven al Bages amb el 38,49% dels vots, mentre que els republicans diumenge van obtenir el 31,40%. Quant a municipis, a CiU només li van faltar deu pobles per aconseguir de tenyir totalment el mapa de les comarques centrals de blau.

Els republicans tenen més flancs que els convergents d'aleshores i 29 municipis els impedeixen poder dir que són hegemònics a la regió. Tot i que ERC es beneficia en part de la derrota de JxCat, a la resta de comarques tampoc assoleix els resultats de CiU del 2011. Aquell any, els convergents eren primera força política al Berguedà amb el 45,27%, mentre que ERC s'imposava diumenge amb el suport del 40,23% de l'electorat. A la resta de comarques s'observa el mateix fenomen. Al Solsonès, CiU s'imposava amb el suport del 46,1% de l'electorat, mentre que ERC va obtenir diumenge passat el 37,80% de les paperetes.

Tot i això, el traspàs de vots és clar. Al Bages, la comarca més poblada, JxCat ha perdut 16.443 vots i el partit ha quedat relegat al tercer lloc, per sota del PSC, amb 17.408 paperetes (17,30%). Una sagnia de vots que ha alimentat ERC fins a impulsar-lo com a força més votada.

L'augment dels republicans no és directament proporcional a la pèrdua de JxCat, però el percentatge de vots aconseguits hi guarda molta relació. I és que ERC, a la comarca, ha obtingut 22.729 vots més que a les eleccions generals del 2011. El mapa electoral ha canviat de colors, i el partit de Puigdemont només aconsegueix imposar-se com a primera força política en vint municipis de l'àmbit de Regió7. Tots són eminentment rurals, tenen una població disseminada i set pertanyen a la comarca del Solsonès. Però fins i tot en aquests pobles la pèrdua de vots és important. A Navès, per exemple, JxCat va aconseguir el 39,41% dels vots, mentre que el percentatge de fa vuit anys era del 48,99%. De fet, els republicans han aconseguit en aquest municipi del Solsonès sis punts percentuals més, mentre que els neoconvergents n'han perdut nou.

Al Bages i al Berguedà només sis pobles impedeixen als republicans ser totalment hegemònics. Un esdeveniment polític insòlit que mai abans s'havia vist.

En el mapa municipal de les forces més votades també s'observa com el PSC ha conservat els principals feus, que es concentren al Baix Llobregat Nord i a les poblacions de l'Anoia més properes a aquesta altra comarca, votants molt fidels als socialistes. Al Bages, el Pont continua sent del PSC.