Els partits catalans activen els mecanismes per repetir el 10-N les llistes del 28-A amb pocs canvis

La repetició electoral del 10-N ha obligat els partits catalans a posar en marxa la maquinària interna per tornar a confeccionar les llistes. La proximitat dels comicis al Congrés i al Senat del passat 28-A fa, però, que la majoria hagin optat per mecanismes abreujats i simplificats per escollir els caps de llista i els membres de les candidatures, o directament per una repetició quasi calcada de les que van presentar als últims comicis espanyols. Només els llocs que els líders independentistes presos puguin deixar si el Suprem els condemna i els inhabilita abans del 10-N, i alguna renúncia en algun altre partit fan que les llistes puguin patir lleugeres variacions. Però en general, totes les formacions apunten, segons fonts de les seves direccions, que tindran escasses novetats a oferir en les candidatures.

Des de Ciutadans preveuen que les llistes no siguin diferents a les que es van presentar per al 28-A, amb Inés Arrimadas al capdavant. El que sí hauran de fer és refer la part de la candidatura on hi havia Toni Roldán, que va abandonar el partit i el seu escó amb dures acusacions i per discrepàncies amb la direcció de Cs. Per donar sortida a la repetició de la llista i els petits canvis que faran, Cs assegura que seran els òrgans de direcció –principalment l'estatal- qui prengui un acord que ratifiqui els noms, i de moment no preveu una nova convocatòria de primàries.

A JxCat i ERC estan a l'espera de veure quan arriba la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, perquè la possible condemna i inhabilitació dels líders que ara són en presó preventiva alteraria inevitablement les darreres llistes, on Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull encapçalaven candidatures de les que ara no podrien tornar a formar-ne part. Oficialment, les dues formacions mantenen la posició que els presos podran repetir a les llistes perquè encara no estan condemnats i, fins que no arribi la sentència, asseguren que confien que seran absolts. Però oficiosament les cúpules ja busquen quines alternatives tindran si, tal i com es preveu, la sentència arriba entre l'1 i l'11 d'octubre amb una inhabilitació per a tots ells, impedint que siguin candidats.

Des de JxCat asseguren que tenen pendent encara visitar Rull, Turull i Sánchez per comentar la situació amb ells, i que es parlarà també amb els grups parlamentaris, amb el president Quim Torra i amb l'expresident Carles Puigdemont. "Nosaltres decidirem amb els nostres mecanismes interns i havent de caps de llista –al 28-a- els presos serem molt molt respectuosos en la presa de decisions. Quan s'hagi d'informar d'alguna cosa, ja informarem", asseguren fonts de JxCat en demanar detalls sobre les noves llistes per al 10-N.

Els republicans, en canvi, ja saben que celebraran un Consell Nacional extraordinari els propers dies que és on s'haurà de decidir si es repeteix coalició electoral amb Sobiranistes i la confecció de la llista electoral. Donat el poc marge de temps que tenen, fonts d'ERC apunten també que el 10-N es podrien pràcticament replicar les llistes del 28-A, amb algun possible canvi sense massa transcendència.

A les files del PSC ja compten que les llistes per al 10-N siguin gairebé calcades a les del 28-A, amb els caps de llista inclosos i Meritxell Batet liderant les sigles. Per formalitzar-ho, però, no faran primàries sinó que hi haurà la comissió de llistes, que engega el procediment intern per tancar la candidatura en casos com aquest.

Des dels comuns ja han tancat la porta a tornar a fer eleccions primàries per al 10-N tenint en compte que suposa una repetició dels comicis del 28-A. Així que, a falta de concretar l'estratègia amb els diputats i amb Jaume Asens per saber si volen repetir, la formació deixarà en mans de l'executiva la ratificació de la mateixa llista.

Al PPC i a Vox ho tenen més fàcil. Tots dos partits tenen una estructura molt horitzontal i, en el cas de les candidatures a unes eleccions, és Madrid qui decideix amb els seus òrgans interns. En qualsevol cas, tant uns com altres han apuntat des de les direccions centrals la seva voluntat de repetir les llistes o, si més no, els seus número 1 per Barcelona, que van ser els únics que van aconseguir escó al 28-A. Si res canvia, Cayetana Álvarez de Toledo serà de nou cap de llista del PPC ratificada per la comissió de llistes del PP, i Ignacio Garriga liderarà la de Vox a Catalunya després del vistiplau de la direcció nacional de la formació d'ultradreta.