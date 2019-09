Les corts espanyoles queden formalment dissoltes

Les corts espanyoles han quedat formalment dissoltes amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del decret firmat pel rei Felip VI. Així doncs, comença el compte enrere per a la repetició de les eleccions del 10 de novembre davant la impossibilitat d'investir president del govern espanyol en el termini de dos mesos a partir de la primera votació. És la segona vegada en la història de la democràcia que és el monarca qui dissol les Corts i convoca eleccions. La sessió constitutiva de les corts espanyoles serà el 3 de desembre a les 10 hores.

Aquesta és la segona vegada en la història de la democràcia que és el monarca qui dissol les Corts i convoca eleccions. La primera va ser el 2016 quan l'aleshores candidat del PP a la presidència del govern espanyol, Mariano Rajoy, no va reunir els suports necessaris per a la investidura. Després que Rajoy, guanyador de les eleccions del desembre de 2015, declinés sotmetre's a la sessió d'investidura i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, provés de sumar prou suports sense èxit, l'Estat es va veure abocat a una repetició electoral el juny de 2016.

Després d'aquesta situació inèdita, el Congrés va reformar la llei electoral per reduir el cost i la durada del procés electoral en casos de repetició de comicis. La reforma s'aplicarà per primer cop amb la convocatòria del 10-N. Així doncs, el procés electoral durarà 47 dies, i no 54, i la campanya electoral serà de només una setmana (de l'1 al 8 de novembre). A banda, els partits rebran un 30% menys de subvencions de l'Estat per a activitats electorals.

També es rebaixa un 50% el topall que poden gastar els partits en despeses electorals i es redueix a la meitat la distribució del temps gratuït de propaganda electoral als mitjans de titularitat pública. Els residents a l'estranger que segueixin inscrits al cens de residents-absents no hauran de tornar a sol·licitar el vot per correu.



Presentació de candidatures

La reducció de la durada del procés electoral accelera els terminis per presentar candidatures. Les formacions polítiques tenen fins al 29 de setembre per presentar coalicions i fins al 7 d'octubre per presentar candidatures. El 14 d'octubre les Juntes Electorals Provincials proclamaran les candidatures, que s'oficialitzaran amb la publicació al BOE el dia 15.