Eleccions generals: Roger Español serà el cap de llista de JxCat al Senat

JxCat no repetirà el seu cap de llista al Senat a les eleccions espanyoles. El proper 10 de novembre, l'exconseller Lluís Puig, resident a Bèlgica actualment, no tornarà a ser candidat ni la cara visible de la formació a la cambra alta. La portaveu de JxCat al Congrés i cap de llista a la cambra baixa, Laura Borràs, ha estat l'encarregada d'anunciar aquest dijous el relleu, tot explicant que serà Roger Español qui ocupi el cap de llista de la seva candidatura al Senat. Español, conegut per haver perdut un ull l'1 d'octubre de 2017 quan defensava les urnes d'un dels col·legis del referèndum, ocuparà doncs aquest lloc al 10-N i, segons Borràs, JxCat l'escull representa la violència patida l'1-O i és l'exemple de com la "repressió porta a mes compromís".