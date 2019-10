L'exalcalde de Capellades Aleix Auber serà el quart de la CUP a la llista pel Congrés

L'exalcalde de Capellades Aleix Auber formarà part de la candidatura que encapçalarà l'exdiputada de la CUP al Parlament per Barcelona en les eleccions espanyoles del 10 de novembre. A falta de la ratificació que les bases de la formació han de fer des d'aquest divendres a la tarda, el seu serà el nom que liderarà la candidatura a la cambra baixa en la primera ocasió que la CUP concorrerà a uns comicis espanyols. Vehí ha estat l'escollida –junt als 10 noms més destacats de les llistes- pel grup de diputats i dirigents de la CUP per ocupar el cap de llista, i des de les 16.00 hores, la militància té a la seva disposició la proposta completa per poder avalar-la telemàticament. A la seva llista per Barcelona l'acompanyen al segon i tercer lloc els també exdiputats Albert Botran i Eulàlia Reguant. Auber serà el quart. En declaracions a l'ACN, Vehí ha dit, després de saber que l'han trit per liderar la llista, que els anticapitalistes van a Madrid "a portar el conflicte al Congrés". "No anem a ser la clau de la governabilitat. No vendrem fum ni parlarem de solucions màgiques", ha afegit.

I és que Vehí, tot i que està encara a l'espera de la ratificació de la candidatura, ja té molt clar què vol anar a fer a la cambra baixa i, sobretot, què no vol fer. "Nosaltres no anem a ser la clau de la governabilitat a l'Estat; no anem a intentar fer un pacte; ni a fer de bons diputats. Anem a portar el conflicte al Congrés. I el conflicte es diu autodeterminació, amnistia i drets de les classes populars. Ni vendrem fum ni parlarem de solucions màgiques al conflicte", ha sentenciat.

En aquest mateix sentit, Vehí rebutja que si obté l'escó la CUP acabi "fent un règim estable, garantint la governabilitat a Madrid ni fent política electoralista". "Anem a Madrid a fer política de l'agitació, a fer discurs", explica, tot assegurant que això no treu que els seus escons serveixin per donar suport també a fórmules en favor de l'autodeterminació o les mesures que consideren favorables a les classes populars. "Si es dona la possibilitat de derogar reforma laboral, garantir el dret a l'autodeterminació, o la nacionalització de la llum i l'aigua, evidentment ho votarem. Però no és la nostra prioritat perquè hi ha un Estat i l'esquerra espanyola que no estan en aquests termes", ha dit.

Amb això, l'exdiputada del Parlament assegura que la CUP a Madrid pretén "exposar que si no hi ha dret a l'autodeterminació, amnistia i conquesta dels drets per les classes populars, ni el Principat de Catalunya, ni els Països Catalans, ni l'Estat seran governables". "Som una esmena a la totalitat al regim del 78, a la monarquia, a l'ibex35 i a totes les partes de l'Estat i dels poders fàctics responsables de cada desnonament, cada persona que mor al mar i de cada misèria que fa que la gent no pugui tenir una vida digna", afegeix.

Mireia Vehí és nascuda a Vilafant l'any 1985, és sociòloga de formació, i va aterrar a la primera línia de la política catalana de la mà de la CUP com a diputada al Parlament des del gener de 2016 fins al gener de 2018. Va ser en aquesta etapa que va ser una de les cares visibles dels anticapitalistes, tant a la cambra catalana com a les mobilitzacions que organitzava o de les que participava la formació al carrer. Des d'aleshores, i després de deixar el Parlament, Vehí no ha abandonat l'activitat política, donat que és membre del Secretariat Nacional de la CUP, l'òrgan que regeix, junt al grup parlamentari, el dia a dia de l'orientació política del partit.