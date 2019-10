Errejón presentarà llista a Barcelona després d'aconseguir els avals necessaris

El projecte impulsat per l'exPodem Íñigo Errejón, Més País, presentarà llista per la demarcació de Barcelona a les eleccions estatals del 10 de novembre després d'haver aconseguit els avals necessaris, segons publiquen diversos mitjans. El termini per presentar les 5.000 signatures que estableix la normativa acabava aquest dilluns, i els d'Errejón han presentat a temps el paquet. La formació ha fet campanya a diferents indrets de la circumscripció per sumar simpatitzants, com ara els campus de la Universitat de Barcelona o de la Universitat Autònoma. De moment continua essent una incògnita el nom de la persona que encapçalarà la llista de Més País a Barcelona. En les darreres hores han sonat els noms de l'exsecretari general de CCOO a Catalunya i exdiputat al Parlament, Joan Coscubiela, i de l'exdiputat i exregidor dels Comuns Raimundo Viejo.

D'altra banda, també cal destacar que la que era la cara de l'errejonisme a Catalunya, la presidenta del grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, no només ha descartat anar amb ell sinó que ha criticat que faci el pas.

Els moviments d'Errejón en clau de política estatal també li estan comportant algunes tensions internes a Madrid, embrió del projecte. Aquest dilluns ha transcendit que la diputada de Más Madrid Clara Serra ha anunciat la seva dimissió per discrepàncies amb la manera com Més País concorrerà a les generals, segons apunten diversos mitjans.