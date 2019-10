Pedro Sánchez tancarà la campanya electoral espanyola amb un acte a Barcelona

El candidat del PSOE a la presidència espanyola, Pedro Sánchez, tancarà la campanya electoral amb un acte a Barcelona el divendres 8 de novembre a les 8 del vespre. El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha anunciat que serà la primera vegada que "un president espanyol en actiu" fa l'últim acte de campanya a Catalunya i ha explicat que pretenen mostrar "la importància de Catalunya" en aquestes eleccions. "És un missatge de suport de tot el socialisme a la convivència", ha assenyalat, per recordar després que el candidat del PSOE ja ha tingut molt pes a la precampanya. De fet, Illa també ha avançat que Sánchez tornarà a Catalunya aquest dimecres, ja que farà un acte polític a Viladecans amb Miquel Iceta, Carlos Ruiz i Sonia Guerra.

Sota el lema 'Ara sí' els socialistes catalans encaren una campanya on volen reivindicar la necessitat d'un govern "progressista i estable" que sigui "coherent i treballi per la convivència a Catalunya". Pel que fa a la presència del candidat del PSOE a Catalunya, Illa ha reivindicat el "reforç" que suposa per a la convivència.

Preguntat sobre possibles incidents o aldarulls per part de grups contraris a la formació en el marc de l'acte de tancament, que serà al recinte de la Fira de Barcelona a Montjuïc, Illa ha defensat que ells pretenen fer "una campanya amb normalitat". "No tenim por de res, només faltaria que no poguéssim fer un acte de campanya", ha respost. En aquest sentit, ha explicat que ells es comprometen a "respectar" però exigeixen, també, "respecte".

També en relació a la campanya, Illa ha informat que la candidata del PSC al Congrés, Meritxell Batet, ha hagut d'anul·lar tots els actes previstos que tenia durant la precampanya per una indisposició. Segons un comunicat dels socialistes, també, els metges li han prescrit repòs per recuperar-se. Illa ha confiat que Batet es pugui reincorporar "ben aviat" a la campanya.

"Que s'atreveixi a dir la veritat"



D'altra banda, Illa ha respost a la carta d'Oriol Junqueras on demanava a Miquel Iceta que el visités a la presó i li ha dit que "s'atreveixi a dir la veritat als catalans". "Que digui que l'intent de secessió unilateral va ser un fracàs, que digui com va fer Forcadell que va faltar empatia amb la meitat dels catalans", ha exigit.

El secretari d'Organització també s'ha dirigit a la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha considerat que els aldarulls de les darreres setmanes a Barcelona havien internacionalitzat el conflicte polític i ha reclamat una condemna "rotunda i explícita" de la violència per part de totes les organitzacions.