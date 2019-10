El CIS dona una contundent victòria al PSOE: 32,2% i entre 133 i 150 escons

La macroenquesta electoral del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) amb vistes als comicis del proper 10 de novembre dona la victòria al PSOE amb un suport estimat del 32,2%, i entre 133 i 150 escons, per sobre del seu resultat del mes d'abril.

En segona posició hi figura el PP amb el 18,1 per cent i entre 74 i 81 escons, també per sobre de les seves dades de les anteriors eleccions. La coalició Unides Podem es quedaria en una posició similar amb el 14,6% per cent i entre 37 i 45 escons, mentre que Ciutadans es queda en el 10,6% i entre 27 i 35 diputats.

Finalment Vox es queda en el 7,9% i entre 14 i 21 escons, per sota del que va obtenir a l'abril. Més País, el nou partit de Errejón, entraria amb el 2 per cent i dos escons a Madrid.

L'enquesta es basa en al voltant de 17.650 entrevistes personals realitzades en 1.091 municipis de les 50 províncies en les primeres setmanes del mes d'octubre, abans de la sentència i les posteriors reacciona a Catalunya.



ERC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya



A Catalunya, ERC pujaria lleugerament i tornaria a guanyar les eleccions generals, aconseguint fins a un màxim de 18 escons, tres més dels que té actualment. JxCat tornaria a perdre suports, al quedar-se amb un màxim de sis diputats, davant dels set de l'abril, mentre que la CUP entraria al Congrés, amb un o dos diputats.

Al País Basc, el PNB revalidaria el seu actual grup parlamentari amb un màxim de set escons i EH-Bildu pujaria i podria obtenir fins a cinc diputats.

Coalició Canària es quedaria més o menys com està, amb entre un i dos escons, igual que Navarra Suma, que mantindria segons el CIS els dos escons que té actualment al Congrés.